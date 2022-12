Pečení vyžaduje nadšení a zkušenost

Odolejte pokušení podívat se v průběhu pečení, jak sladkosti kynou či se kůrčička zlatí. Každým otevřením dvířek uniká až 20 % tepla. Kromě toho to neprospívá ani kvalitě připravovaného pokrmu, zvláště nadýchaného pečiva s kypřidly. Tedy s kváskem, kypřicím práškem nebo našlehaným sněhem z bílků, které jsou na pokles teploty citlivé a těsto může nevratně spadnout.

Důležité je i naplno využít prostor a péct na několika úrovních najednou, aniž by došlo ke smíchání chutí či vůní. Jako první vložte pokrm s nejdelší dobou přípravy: třeba brambory, pokud je chcete podávat jako pečené. Poté rybu a nakonec dezert. Klíčové je použití pečicí funkce nebo programu s horkovzdušným ohřevem s ventilátorem.

Ne. Vybírám si zásadně spotřebiče s co nejjednodušším ovládáním.

Někteří členové rodiny si na to potrpí, ale já se pak naučím stejně jen dvě tři nové funkce...

Na českém trhu je trouba, která se umí sama otevřít jen po hlase. Šikovné je to ve chvíli, kdy máte těžký plech v ruce, špinavé prsty od těsta a nechcete troubu umazat.

Oblíbená kuchařská metoda, díky které v potravinách zachováte dokonalé chutě i důležité nutriční hodnoty. Francouzský výraz doslova znamená: ve vakuu a jde o to, že se potraviny připraví ve vzduchotěsném obalu pomocí vakuovačky, která vysaje veškerý vzduch. Pak lze uložit do chladničky, mrazničky nebo rovnou vložit do parní trouby.