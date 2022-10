Od října platí zákaz plastového jednorázového nádobí, i s ekologičtějším je ale třeba šetřit

Asi to znáte také. Pořádáte zahradní párty s přáteli nebo dětskou narozeninovou oslavu, a když je po všem, poslední, na co máte náladu, je mytí nádobí. V takových chvílích se jeví jednorázové nádobí a příbory jako nápad k nezaplacení. Od začátku října začal v Česku platit zákaz výroby a prodeje těchto produktů vyrobených z plastu. Na trhu je tak možné vybírat jednorázové nádobí a příbory z jiných, snadno recyklovatelných či přirozeně rozložitelných materiálů. I jejich používání by ovšem mělo být spíše jen výjimečné.

Foto: Jana Nesvadbová, Novinky Ilustrační foto