O nápadu svého muže nejprve pochybovala, nyní se jím chlubí a děti jásají

Když přijde na to promyslet a provést nějaké úpravy v domě, ponechává paní Aileen Peroli-Jonesová svému muži volnou ruku. „Nechávám zařídit dům svého manžela, protože je to on, kdo má nápady,“ přiznává upřímně.

Když ale během rekonstrukce domu přišel s návrhem zakrýt volný prostor propojující přízemní a patro sítí, moc si od toho neslibovala. Měla pochybnosti, jak celá akce dopadne. „Neuměla jsem si to představit, dokud to nebylo hotové,“ říká.

To, co její muž Gareth vymyslel, je praktické a přitom celkem jednoduché. Z jeho nápadu těží především jejich tři děti.

Podlaha v patře totiž původně nesahala přes celou jeho plochu. U vysokého okna chyběla, aby se prostory obou podlaží propojily a do interiéru vnikalo více světla. Gareth přišel s návrhem, že by tam bylo možné natáhnout síť.

Tím by vznikla do jisté míry pružná pochozí plocha, na níž by mohly hopsat jejich děti, a rodiče by tak na ně viděli, i když budou v přízemí. Mohou s nimi pohodlně komunikovat a děti zase mohou sledovat rodiče, aniž by musely dolů.