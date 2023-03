Nová generace sporáků umí netušené věci

Neúspornější jsou indukční desky . Indukce totiž dodává teplo okamžitě a nádoby se tak zahřejí rychle. Jakmile stisknete ovládací prvky, varná deska vám rychle dodá přesně takový tepelný výkon, jaký potřebujete. Kromě vynikající účinnosti mají ale indukční desky i pokročilé funkce. Jediným dotykem třeba můžete přemostit dvě kruhové varné zóny do jedné větší oválné, abyste mohli vařit i ve velkých nádobách. Např. u sporáků značky Mora je tato funkce označovaná jako ConnectZone, u Gorenje jako BridgeZone. Další funkce zase dokáže zajistit extra rychlý ohřev např. velkého množství vody.

A v sortimentu jsou také sporáky s plynovými deskami . Mřížky u těchto moderních desek jsou velmi stabilní, takže po nich můžete nádobí směle posouvat, aniž by se převrhlo.

Nová generace sporáků přichází s inovovanými multifunkčními elektrickými troubami s velkým objemem . Ty největší mají objem až 74 l. V takových troubách snadno připravíte najednou větší množství jídla, velké porce masa. A bez potíží se do nich vejde třeba i celá velká husa.

Nové trouby mají plynulé nastavení teploty s přesností na jeden stupeň, a to v naprosto mimořádném rozsahu od 50 do 275 °C. Zvládnete tak vše od rovnoměrného rozmrazování až po přípravu pravé pizzy, na kterou některé trouby mají speciální program. A např. trouba indukčního sporáku od Electrolux má i sušicí funkci s nízkou teplotou od 50 do 100 °C. Snadno v ní tak usušíte ovoce, zeleninu i houby.