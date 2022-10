Navzdory snům o skromném bungalovu mají luxusní roubenku. Výsledku nelitují

Manželé Gabriela a Martin si v CHKO Šumava nechali postavit nádhernou roubenku z alpského lepeného dřeva. Je zařízena v rustikálním stylu horského chaletu a zatím slouží jako víkendová chalupa.

Paní Gabrielo, proč jste se rozhodli pro stavbu roubenky?

K Šumavě máme velmi blízký a pozitivní vztah, dříve jsme tu s manželem a dcerami trávili hodně času. Bydlíme ve městě, ale toužili jsme po nějakém útočišti v přírodě, kde by byl klid a příroda. Původně jsme si chtěli koupit nějaký víkendový byt nebo apartmán na horách, ale je po nich teď velká poptávka a žádné z míst se nám moc nelíbilo. Až nám známý ukázal tento stavební pozemek.

Je na překrásném místě s výhledem na les a okolní hory, není tu moc lidí a čas tu běží nějak pomaleji. Hned jsme věděli, že tohle je TO místo. Takže jsme se rozhodli stavět. A téměř hned bylo jasné, že chceme stavbu z přírodního materiálu, která do okolní přírody hezky zapadne. Rozhodli jsme se tedy hned pro roubenku.

Foto: Jan Planička V podkroví je hezká galerie, odkud lze přehlédnout celou obytnou místnost.

Byl pozemek stavební?

Ano, byla to stavební parcela a původní majitel už tady měl všechno nachystané. Je tu kanalizace, elektřina i voda. Přípojku na plyn nemáme.

Stavební povolení jste si vyřizovali sami?

S tím nám taky pomáhal náš známý – původní majitel pozemku a náš nynější soused.

Jak dlouho trval celý proces výstavby?

Začalo se stavět přesně v době, kdy začal covid, takže v roce 2020. Rok předtím jsme už tedy měli koupený pozemek. Se základy jsme začali v březnu, v červnu už přijela firma a do 3 měsíců stála chalupa. To nás samotné překvapilo, jak jde všechno rychle.

Vše dovezli z Rakouska nařezané podle projektu a tady už jen stavbu skládali dohromady. Nejhorší jsou pak ty dodělávky vevnitř, ty se táhnou dlouho. My totiž všechno děláme tak nějak postupně.

Informace o stavbě: Dispozice: 4+kk Rozměry stavby: 15 m x 12 (7) m – tvar do L Zastavěná plocha: 190 m2 Užitná plocha: 110 m2 Typ konstrukce: roubenka z lepených vysušených BSH hranolů Doba výstavby hrubé stavby: 3 týdny Celková doba výstavby: necelý rok Realizační firma: OK Pyrus

Od začátku jste tedy věděli, že chcete roubenku. Jak jste postupovali? Hledali jste nejdříve firmu nebo kudy směřovaly vaše kroky?

Vybrali jsme si realizační firmu, na kterou jsme dostali skvělé reference od našich známých. Jim tato firma taky stavěla dřevostavbu – srub z masivního dřeva. Byli jsme se u nich doma podívat a moc se nám to líbilo. Oni si firmu hodně chválili, protože s nimi byli spokojení, takže jsme se rozhodli, že oslovíme ověřenou firmu.

Předtím jsme už začali spolupracovat s jinou firmou, která nám vypracovala návrh domu, ale ve finále jsme se s nimi na realizaci nedomluvili kvůli vysoké ceně. Takže se studií domu, kterou už jsme měli vypracovanou, jsme se obrátili na brněnskou firmu, aby nám roubenku zrealizovali a postavili.

Jaká s nimi byla komunikace?

Komunikace i celá spolupráce byla na jedničku. Jsou z Brna a jeli jsme tam za nimi maximálně třikrát. Jinak jsme komunikovali hodně přes e-mail, což bylo super. Velkou část projektu jsme už měli hotovou, takže to bylo o to jednodušší. Firma nás navíc o všem okolo masivních dřevostaveb dostatečně informovala, takže jsme měli přehled a věděli jsme, do čeho jdeme.

Projektant realizační firmy dělal v projektu ještě nějaké změny, ale základní rozvržení od předchozí firmy zůstalo. Na Šumavě se musí dodržovat určitá pravidla hlavně kvůli CHKO, takže podle toho se to dolaďovalo.

Byla spolupráce s úřady a CHKO bez problémů?

Naprosto. V podstatě jsme dopředu věděli, jaké mají požadavky, a snažili jsme se tím řídit. Takže jsme neměli problém.

Jaké vlastně bylo vaše zadání pro projekt a rozvržení domu?

Zadání bylo, že chceme malou stavbu, protože máme už jeden velký rodinný dům náročný na údržbu. Ve finále je naše roubenka nakonec taky docela velká, ale to vzniklo docela náhodou.

Přáli jsme si původně jednopodlažní dům, ale když jsme viděli, jaký krásný prostor vznikl pod střechou, rozhodli jsme se, že v podkroví do budoucna uděláme obytnou jednotku navíc, která může fungovat i samostatně. Byl by hřích tak kouzelný prostor nevyužít. Toto rozhodnutí padlo až v momentě, kdy už stavba stála a my uviděli krov, který nám firma navrhla a postavila.

Jinak naše požadavky byly především na použití dřeva jako hlavního stavebního materiálu. U oken jsme zase chtěli kombinaci hliníku a dřeva, protože nemáme dobré zkušenosti s dřevěnými okny (po letech to vypadá strašně). Takže i když nás do dřevěných oken tlačili, protože to k Šumavě tak nějak patří, stáli jsme si za svým a nakonec máme okna dřevohliníková.

Foto: Jan Planička V domě je kromě ložnice (na snímku) i dětský pokoj a pokoj pro hosty.

Do budoucna bychom se sem chtěli možná přesunout natrvalo, hlavní kritérium byla tedy menší přízemní stavba. Chtěli jsme dětský a hostinský pokoj, ložnici, dvě koupelny, obývák s kuchyní a dále také větší garáž s technickým zázemím pro zahradní vybavení.

Stavěli jste dům na klíč nebo jste si některé věci zařizovali a dodělávali sami?

Nestavěli jsme na klíč. Jedna firma dělala základy a zděné části (garáž, jedna stěna v ložnici a stěna mezi garáží a předsíní), druhá firma pak realizovala dřevěnou konstrukci domu, který nám dodali v podstatě ve fázi hrubé stavby.

Zbytek jsem si pak zařizovala sama (vstupní i interiérové dveře, podlahy, sanitu a obklady, krb a komín, kovové prvky a další vybavení v interiéru).

Vyskytly se v průběhu nějaké komplikace?

Nemůžu říct, že bychom měli nějaké zásadní problémy, všechno šlo jako po másle. Byli jsme s firmou velmi spokojení, opravdu vše, co řekli, platilo, práci udělali precizně a vše šlo i velmi rychle.

Jedinou komplikací při stavbě byla asi digestoř. V projektu byla komínová, ale nakonec se zjistilo, že technicky se to nevyplatí a ani by to nevypadalo hezky, kdyby trubka šla viditelně až do stropu. Takže i když jsme ji už měli koupenou, nakonec jsme ji sem nedali. Předělával se odtah, který jde do země, a nakonec máme digestoř výsuvnou.

Měli jste svého stavbyvedoucího nebo jste si stavbu dozorovali sami?

Víceméně jsem to zvládla sama a hodně mi pomáhal náš soused, který si všechny domy staví sám a má zkušenosti.

Máte překrásný interiér. Kdo vám ho navrhoval?

Interiéry jsem si navrhovala celé sama.

Kde berete inspiraci?

Sleduji nějaké trendy na sociálních sítích, ale hlavně mám asi dobrou představivost, tak to jde tak nějak samo. A hlavně mě to hodně baví. Mám v Česku pár svých oblíbených obchodů, kam ráda jezdím a kde se mi líbí jejich interiérové zařízení a doplňky, a tam sháním vlastně skoro všechno.

Je tu i hodně nábytku z recyklovaného dřeva. Ladím většinou vše do přírodního stylu a materiálů (dřevo, kov, kámen, kůže). A například sedačka je starší kus nábytku, který s námi už dokonce procestoval kus světa.

Máte v domě nějaké vybavení na míru?

Kuchyň nám dělal místní truhlář. Zábradlí, schodiště a kliky nám dělal místní kovář, který je hodně šikovný. Vymysleli jsme to společnými silami – já mu řekla svou představu, on to namaloval a vyrobil. Dělal i krásné lustry a bude dodělávat taky venkovní svítidla. A dveře dělal kamarád truhlář.

Kuchyně je nádherná. Jsou v ní použity nějaké speciální materiály?

Děkuji, to jsem ráda. Já miluji zelenou barvu a doma už ze mě šílí, protože ji dávám všude. Manžel chtěl kuchyni v šedé barvě. Šedou má dnes ale každý a jsem ráda, že jsem si prosadila svoji zelenou.

Pracovní kuchyňská deska je z kamene a s tou jsem hodně spokojená. Doma ji mám už 17 let a pořád vypadá úžasně. Kámen má dlouhou trvanlivost a odolnost. Tady je ten kámen žíhaný, takže na něm nebudou vidět žádné škrábance.

Popis dispozice roubenky 4+kk Krytý vstup vede do zádveří domu, odkud je průchod do garáže, šatny a chodby. Z té lze vejít do dvou pokojů a ložnice (se samostatnou koupelnou), technické místnosti, koupelny se samostatným WC a nakonec do největší místnosti, která v sobě spojuje kuchyni, jídelnu a obývák s krbem. Odtud je pak vstup na terasu. Z obývacího pokoje dále vede stylové schodiště s kovaným zábradlím do podkrovní části domu, která má krásný odkrytý krov. V horní části domu je hezká galerie, v budoucnu tu vznikne samostatná bytová jednotka se dvěma místnostmi a koupelnou.

Jakým způsobem dům vytápíte?

Máme elektrické podlahové topení a kamna. Říkali nám, že dřevěný dům hodně drží teplo, takže opravdu stačí podlahové topení. Zjistili jsme to otestováním v praxi, protože když jsme kvůli covidu dlouho čekali na kamna (nemohli je nějakou dobu dovážet), celou zimu jsme tady fungovali bez kamen a bylo to úplně v pohodě. Vodu ohříváme elektrickým bojlerem.

Jaké další technologie tu máte?

V našem rodinném domě to máme na náš vkus až „přetechnizované“. Takže vlastně jedním z požadavků bylo udělat to tu jednoduché, žádné technologie, ovládání na dálku a podobně. Všechno řešíme manuálně a po staru – otevřít okno, vyvětrat a zase zavřít.

Foto: Jan Planička Kuchyňský ostrůvek slouží zároveň jako snídaňový bufet.

Dům je postavený ve svahu. Jak jste řešili základy?

Základová deska je srovnaná do roviny a dole je zkrátka větší kus betonu. Nechtěli jsme dům podsklepit, protože jsme nechtěli nic moc velkého. Náš dům sice vypadá velký, ale to dělá všechno ta garáž a terasa. Uvnitř jsou pokojíčky a jsou celkem malé.

Obytné přízemí je docela malinké a kompaktní, tak jsme to původně zamýšleli. K tomu potom přibylo podkroví, protože je opravdu hezké.

Domy z masivního dřeva jsou náročnější na prosvětlení. Zohledňovali jste to nějak?

Moc jsme to nepromýšleli. Chtěli jsme velká okna, ale jen na terasu a v obýváku, do roubenek se mi zdají lepší malá okna. Velké skleněné plochy máme doma a je to náročné na údržbu. První, co mi naskočí, je úklid a s tím chci mít co nejmíň práce, protože sem chci jezdit relaxovat a ne uklízet.

Proč jste si vybrali stavbu z vysušených lepených hranolů?

Lepené BSH hranoly ze sušené borovice jsme si vybrali jednak kvůli odolnosti a vzhledu (líbí se mi, že je borovice sukatá), ale i z toho důvodu, že vysušené dřevo si tolik nesedá (v porovnání se stavbou ze surového dřeva). Určitě to pracuje, ale ne tolik.

Jediné, kde jsme to zatím pocítili, je koupelna. Museli jsme tam trošku předělat díru mezi dlaždicemi a stěnou, protože se dlaždice v rohu trochu rozestoupily. Jinak to zatím nikde problémy nedělá.

Jak máte řešené úložné prostory?

V domě moc úložného prostoru není, máme jen pár skříní. Tím, že to není objekt na bydlení, tak asi ani není potřeba řešit nic moc dalšího. Co se týče technického vybavení, všechno máme v garáži. Ale počítáme s tím, že si pořídíme ještě zahradní domek, abychom mohli hlavně v zimě v garáži parkovat obě auta zároveň.

Proč máte terasu orientovanou k sousedům, když máte krásný výhled za domem?

Nechali jsme si poradit od souseda, který dobře zná místní mikroklima, a dobře jsme udělali. Hodně tu fouká vítr a to je nepříjemné. Sice když jsme na terase, máme výhled na souseda, ale jsme v závětří a dá se tady v klidu posedět.

V budoucnu chceme terasu trošku prodloužit právě i směrem do údolí, uděláme tam krytý kamenný výklenek se sezením a s výhledem právě i do krásné přírody. A jinak se sousedy máme úžasné vztahy a trávíme s nimi hodně času, takže nám vůbec nevadí, že máme terasu orientovanou směrem k nim.

Jak se řeší údržba dřeva? Musíte roubenku něčím natírat?

Říkali nám, že můžeme udělat nějaký nátěr, ale prý ani nemusíme. Exteriér ani interiér není ničím ošetřený. Mysleli jsme si nejdřív, že to natřeme, ale nakonec jsme od toho upustili. Borovice časem přirozeně zežloutne. Je důležité, aby byly velké přesahy střechy, aby na stěny nepršelo, což máme.

Máte ještě nějaké plány do budoucna?

Chtěli bychom dodělat plot na zahradě. Ráda bych zahradu zasadila do rázu Šumavy, například vysázet smrky a podobně. Manžel má v plánu na zahradě udělat saunu, chceme zahradní sprchu, na tu už máme připravené i venkovní vývody, nějaké ohniště a to je asi vše. Žádné velké plány nemáme, spíš takové maličkosti.

Foto: Jan Planička +30

Co vám tady dělá největší radost?

Celkově asi všechno. Když jsme tady, jsme hrozně spokojení, splnilo to náš původní záměr si od všeho oddechnout. Je tady úžasná příroda, chodíme na procházky a v zimě na běžky. Pod námi jsou pastviny s kravami. Prostě tu na nás dýchá klid a pohoda. Jsme oba s manželem hodně zaměstnaní a toto je náš dokonalý únik z reality.

