Montovaná experimentální vila na Babě dnes už nestojí. Její příběh ale dokládá vývoj architektury u nás

Architekt navrhl montovanou vilu se dvěma byty v každém patře. Jejich dispozice byly identické, jen zrcadlově převrácené. Na jednu stranu obývací prostor s navazující krytou terasou a menší kuchyní, na druhou dvě ložnice, mezitím předsíň, šatna a hygienické vybavení. Jasné, přehledné, logické uspořádání, včetně toho, že klidové místnosti byly obráceny do zahrady. Díky posazení na svahu se do domu vstupovalo v úrovni suterénu, kam byly umístěny prostory technického vybavení.

Konstrukce domu vznikla z ocelových rámů a profilů z plechu dva milimetry tlustého. Stěny byly sestaveny z rámů a dvojrámů, které dostaly podobu žebříčků s navařenými prvky. Žebříčky se na stavbě osadily do betonových základů a pak se celá konstrukce jen sešroubovala – ve snaze eliminovat jakékoli procesy mokré i tepelné, tedy i svařování. Při navrhování jednotlivých dílů se dbalo také na to, aby se s nimi dalo relativně snadno manipulovat, nejtěžší dvojrám sice vážil 110 kg, ale většinou to bylo do 70 kg. Čili šlo o stavbu snadno a rychle montovatelnou.