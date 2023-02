Fasádu vily skladatele Foerstra krášlí hnědý obklad kabřinec

V prvním patře nesměl chybět hudební salon, který sousedil s ložnicí a pracovnou. Dispozice domu byla rozvinuta kolem haly se schodištěm. Bezprostředně u vstupu vítala návštěvníka šatna, odkud mohl pokračovat do jídelny nebo obývacího pokoje.

Při udělování stavebního povolení v roce 1938 nechybělo v dokumentech ani uvedení dalších souvislostí, například to, že dům patřil ke strašnické farnosti. Ke stavebnímu povolení byly přiloženy obecné podmínky pro výstavbu rodinných domů.

Tyto podmínky přikazovaly majiteli zřídit na vlastní náklady kolem své parcely veřejný chodník, reklamy a vývěsní štíty mohly být instalovány pouze na zvláštní povolení. Plot mezi sousedy měl být „slušný, průhledný, bez podezdívky“, což mělo určitě udržovat sousedské vztahy, a plot do ulice měl být proveden „vkusně, se sousedy jednotně co do formy i materiálu, na podezdívce nejvýš jeden metr“.