Exkluzivní novofunkcionalistická vila na Babě si nezadá s architektonickými perlami lokality

Do prvorepublikové osady Baba chodí fandové krásné architektury za vilami z třicátých let. Exkluzivní přehlídka rodinného bydlení ve vrcholném funkcionalistickém stylu je pro Prahu opravdu ojedinělá. Současná doba ale do ní a vedle ní vstupuje způsobem mnohem méně přesvědčivým. Výjimky ale jsou– jednou z nich je vila od architekta Jana Hančla.

Foto: Archiv publikace Slavné pražské vily Vila s adresou: Jarní 6, čp. 1977, Praha 6 - Dejvice