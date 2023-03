Milovnice 40. let žije v dobově zařízeném domě, vaří si válečná jídla a poslouchá hudbu z vinylových desek

Profesí posudková lékařka Hannah Hallová pochází ze skromných poměrů. Žila jenom s maminkou, a tak byla od dětství zvyklá na to, že se vše potřebné nakupovalo v charitativních obchodech a obecně „z druhé ruky“. Když si po mnoha letech spoření a bydlení v pronájmech konečně našetřila na svůj vlastní domek, zařídila si jej podle svého gusta. Tedy jako takovou malou historickou svatyni, do níž moderní doba nemá přístup.

Čtyřicátá léta nepatří mezi milovníky retro a vintage stylu k takovým favoritům jako třeba 60. či 70., a je to nepochybně proto, že v té době probíhala druhá světová válka, v níž mnoho rodin ztratilo své blízké. Následovala krize a v některých zemích byl zaveden přídělový systém na lístky. Mnoho lidí se proto na tyto krušné časy snažilo spíše zapomenout.

Přesto právě do této éry se Hannah zamilovala. Jako malé děvče milovala filmy, ve kterých zářily Audrey Hepburnová, Elizabeth Taylorová a Bete Davisová, a představovala si, že jednoho dne bude nosit stejně nádherné šaty jako tehdejší hvězdy stříbrného plátna.

Sporák Rainhill, který sehnala za 16 liber (430 Kč), má Hannah ovšem ze svého nejmilejšího údobí, tedy ze 40. let, a vaří si na něm ta jídla, která se tehdy vařívala snad v každé britské rodině. Má na to ostatně i dobovou kuchařku.

„Je to moje oblíbená éra. Tehdejší houževnatost Britů byla opravdu inspirující. Cítím nostalgii po éře, kterou jsem sama nikdy nezažila,“ svěřila se Hannah agentuře SWNS. Hlavním zdrojem informací jí tak bylo vyprávění dědečka Henryho. Strávili spolu hodiny sledováním starých filmů z druhé světové války.

Právě po dědečkovi také zdědily s maminkou některé kusy nábytku. Když pak v roce 2014 mamince diagnostikovali rakovinu prsu a ony se do té doby neustále stěhovaly z podnájmu do podnájmu, rozhodla se, že takhle už žít nebudou a že si pořídí vlastní bydlení, aby měla maminka konečně trvalý domov.

„Schováváme všechny moderní spotřebiče, jako je pračka a mikrovlnná trouba. Spousta lidí by se zbavila spíže, ale my ji zachovaly kvůli autenticitě,“ říká. Koupelnu vyzdobila dekoracemi s kachnami, doplnila elegantní skříňku z 50. let a celou místnost zařídila v zářivě žluté barvě. V obývacím pokoji odstranila laminátové podlahy, pod nimiž se skrývaly staré dřevěné parkety, a nechala nainstalovat stará kamna na dřevo.