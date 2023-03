Majitelé dřevostavby málem nebydleli. Díky sousedům ušetřili statisíce

Jak vznikla myšlenka na stavbu nového domu?

Rostislav: Nejdříve jsme si opravili náš původní dům (můj rodný dům), kde s námi bydleli i moji rodiče. V té době jsme vlastní pozemek neměli.

Klára: Chtěli jsme ale bydlet sami. Bylo to tam menší a plánovali jsme víc dětí. Tak jsme si řekli, že bychom si tedy postavili vlastní dům. Jen s pozemkem to nebylo úplně jednoduché.

Jaký problém nastal s pozemkem?

Klára: Sháněli jsme jej tři roky. Pocházíme oba odsud, máme tady přátele a rodinu, takže jsme ani nezvažovali jinou lokalitu. Chodili jsme dům od domu, protože všechny pozemky tady mají své majitele, kteří je drží svým dětem a nechtějí je prodat.

Rostislav: Stáli jsme o tento pozemek, který nakonec máme, ale jeho majitelka byla v Itálii a bylo těžké se s ní spojit. Domluvili jsme se tedy na koupi pozemku naproti a v den, kdy jsme jej měli zaplatit, se nám tato paní z Itálie ozvala, že s nabídkou souhlasí. Bylo to na poslední chvíli.

Jak velký je váš pozemek?

Rostislav: Původně měl zhruba 3000 m2, ale sousedům jsme prodali pás široký čtyři metry, aby si mohli postavit bungalov (nechtěli stavět do výšky). Náš pozemek má teď tedy asi 2 760 metrů čtverečních.

Jak jste postupovali dál po koupi pozemku?

Rostislav: Nejdříve jsem poptal 5–6 stavebních společností, ze kterých jsem ve finále vybral dvě, které mi byly nejsympatičtější. Mezi nimi jsme pak vybírali podle přístupu a referencí. A dobře jsme se rozhodli. Chlapi na stavbě byli super, všemu rozuměli, pracovali a neflákali to. Všichni byli moc fajn, nemáme co vyčíst.

Klára: Skvělý přístup, perfektní domluva. Pak jsme řešili samotný projekt. Vybrali jsme si typový dům od jiné firmy, trochu ho upravili a pak s tímto návrhem šli za naší vybranou firmou.

Proč jste se rozhodli pro dřevostavbu?

Rostislav: Neměli jsme striktně dané, že musíme stavět z cihel, a ani žádné předsudky vůči dřevostavbám. Ale líbí se nám přírodní materiály.

Klára: Hlavně jsme tak volili kvůli rychlosti výstavby. Měli jsme už jedno dítě a druhé bylo na cestě.

Stavěla vám firma dům na klíč?

Rostislav: Nechali jsme si postavit dům na dokončení. Podlahy, obložení koupelen atd. jsme si dělali sami za pomoci spousty přátel, kteří jsou vyučení v daných profesích.

Máte difuzně otevřený nebo uzavřený systém konstrukce?

Rostislav: My máme difuzně otevřený systém. Odborníci z firmy nám to vysvětlili a tahle varianta nám přišla lepší. Líbí se nám ty použité materiály i fungování samotné dřevostavby.

Nastaly nějaké komplikace během výstavby?

Rostislav: Tak trochu. Totiž v prosinci mi volali z firmy, že kdybychom chtěli, mohli by nám dovézt stěnové panely už o měsíc dřív, než jsme byli domluveni, a to 14. dubna. Mysleli jsme si, že to nebude problém, že máme ještě dost času, a tak jsme souhlasili.

Klára: Jenomže až do března byla šílená zima. Bagristé sem několikrát přijeli dělat základové pasy a nikdy se nemohli dostat do nezámrzné hloubky.

Popis dispozice dřevostavby 4+kk Vchod do domu je situován směrem k ulici, na západní stranu. Z předsíně vedou dveře do technické místnosti a do chodby. Ze stropu v této dlouhé chodbě jsou instalovány výsuvné žebříkovité schody na půdu. Dále se z chodby vchází do dvou dětských pokojů, koupelny, WC, kuchyně a ložnice, která je na druhé straně chodby. Součástí ložnice je i samostatná koupelna s toaletou a šatna. V kuchyni je umístěn kuchyňský ostrůvek, podél druhé strany jsou pak vestavěné skříně. V této velké místnosti je i velký jídelní stůl a krb, který decentně odděluje obývací pokoj. Z obýváku vedou francouzské dveře na zahradu.

Tak to vám začaly asi pracovat nervy. Jak to dopadlo?

Rostislav: No, za měsíc nám měli přivést hotový dům a my ještě ani jednou nekopli do země. Tak jsem si udělal harmonogram na následující tři týdny, včetně sobot a nedělí. Byl to stres, telefony neustále zvonily. Nakonec to dopadlo tak, že nám ve středu přijeli vylévat základovou desku, v neděli jsme pokládali izolaci a v pondělí přijeli chlapi z firmy se dvěma kamiony a začalo se stavět.

Základová deska tedy tvrdla jen tři dny? Stačí to?

Rostislav: Taky jsem si nebyl jistý, a proto jsem volal do firmy. Tam se mě zeptali na víc informací ohledně průběhu dosavadní výstavby atd. a řekli mi, že to bude všechno dobře fungovat. Tak jsem jim tehdy věřil a dnes se nám tu perfektně bydlí.

Základovou desku jste si tedy dělali svépomocí. Kdo vám pomáhal?

Rostislav: Pomáhali nám hodně kamarádi, co pracují jako vodaři a zedníci, a taky rodina. Kdykoliv bylo potřeba, všeho nechali a přišli nám na pomoc. Já jsem tady denně strávil alespoň 16 hodin, bylo to šílené. Ale dost jsme tím ušetřili.

Manželé si postavili dřevostavbu s bioklimatickou pergolou. Zvládli to za tři miliony Tipy a trendy

Jaké jste měli požadavky při návrhu dispozice domu?

Rostislav: Koupelny jsme nechtěli zbytečně velké, nechtěli jsme ubírat na prostoru, kde trávíme nejméně času.

Klára: Bylo dobré, že už jsme v jednom domě bydleli, a já tak věděla, co chci a nechci:

Klučičí pokoje jsem chtěla zvlášť a umístění ložnice a obýváku na druhou stranu.

Vlastní koupelnu u ložnice.

Kuchyni a obývák ne úplně spojené. Nechtěla jsem kuchyni s obývákem v jedné místnosti, abychom se nerušili. Takže je kuchyně tak trochu za rohem, vytváří to takové „S“.

Jak dlouho trvala stavba domu?

Rostislav: Samotná stavba panelů byla rychlá. Dojely dva kamiony a vše bylo otázkou tří až čtyř dnů. Celkově trvala stavba necelý rok, ale přesně už to nedokážu říct.

A jak dlouho tu tedy bydlíte?

Rostislav: Od Mikuláše roku 2018. Pamatuji si to perfektně, protože jsem se ten den vrhnul do opravy indukční desky a omylem jsem vyhodil pojistky. Mikuláš musel ve dveřích chvíli počkat.

Technické informace: Dispozice: 4+kk Rozměry stavby: 14,7 m x 13,7 m (7,5 m) – tvar do L Zastavěná plocha: 158 m2 + terasa 27 m2 Užitná plocha: 136 m2 Typ konstrukce: celostěnové panely DMK system Energetický standard: nízkoenergetický Doba výstavby hrubé stavby: 3–4 dny Celková doba výstavby: necelý rok Realizační firma: DOMY D.N.E.S.

Jak to máte s akustikou a hlučností v dřevostavbě?

Klára: Oba jsme vyrůstali ve zděném domě, a můžeme tak bydlení porovnat. Nepociťujeme žádný rozdíl. Máme dokonce technickou místnost s pračkou a sušičkou hned vedle ložnice a vůbec nás to neruší.

Jak máte řešené vytápění a klimatizaci? Jaký je tepelný komfort v dřevostavbě?

Rostislav: Máme elektrické podlahové vytápění a přitápíme si kamny. Je to paráda.

Klára: A je výhodné, že když ráno zatopíme na dvě hodinky, celý den je teplo.

A kolik protopíte dřeva?

Rostislav: Tak to jste mě dostala. Asi pět polínek za den? Netuším. Není tam potřeba příliš přihazovat. Když třeba v zimě zatopíme ráno, tak kolem druhé hodiny odpoledne už musíme přestat, protože je tu opravdu teplo.

Kolik přibližně zaplatíte za energie?

Rostislav: Otázka je, kolik to bude letos. Doteď se celkově energie za náš dům pohybovaly okolo 30 tisíc, tak teď počítám o něco víc.

Jak to máte s úložnými prostory?

Klára: Máme udělané celostěnové skříně jak v kuchyni, tak v dětském pokoji. A taky pochozí půdu, kde ukládáme sezónní oblečení, boty, dekorace apod.

Rostislav: A co se nevejde do domu, tak dáváme do zahradní boudy. To je spíš na kola, koloběžky a tak. Nezdá se to, ale je toho se třemi dětmi hodně.

Vše pro manželku: Dům si vybrali na dovolené Tipy a trendy

Proč jste z projektu vyškrtli spíž?

Rostislav: Zmenšovala nám prostor v kuchyni.

Klára: A taky jsme chtěli mít v kuchyni okno. Vyřešili jsme to tou velkou skříní podél celé jedné stěny.

Máte houpačku uprostřed obýváku, čí to byl nápad?

Klára: Původně jsme chtěli houpací křeslo, Rosťa se bál, aby tu houpačka nepřekážela. Ale nakonec sem hezky padla a opticky nám rozděluje prostor. Je do nosnosti 200 kg, takže si na ni může sednout každý.

Foto: Dřevostavitel +29

V kuchyni máte bílé spotřebiče. Vybírali jste si je sami?

Klára: Ano, chtěla jsem bílé spotřebiče. Na bílé barvě nejsou totiž vidět otisky prstů. A když už se Rosťa „vypořádal“ na Mikuláše s naší starou indukční deskou, měli jsme o důvod víc koupit si novou.

Konferenční stolek v obýváku je velice netradiční. To je nějaký speciální kousek?

Rostislav: Je to uřezaný kmen stromu z brazilských pralesů s názvem garapa.

Klára: To sklo sice není tolik praktické, obzvláště s těmi dětmi je špinavé hned, ale je to stylové.

A co sousedské vztahy? Natrefili jste na bezproblémové rodiny?

Rostislav: Tak to je dobrá otázka!

Klára: Máme skvělé vztahy. Náš soused je můj bratr, jsme dvojčata, a jeho soused (o dům dál) je zase Rosťův bratr. Domy, které máme za zahradou, patří mým a Rosťovým rodičům. Jsme tu všichni u sebe.

Máte terasu bez stínění, není tam příliš teplo?

Klára: Praží tu slunce celý den. Když tu sedíme v létě, je tady pocitově tak 50 °C.

Rostislav: My máme natočenou terasu směrem na jihovýchod, takže tu máme slunce opravdu pořád.

Hned po státnicích se rozhodli stavět, ale nikdo je nebral vážně. Za pět měsíců bydleli Tipy a trendy

Hledáte nějaké řešení, nebo vám to takto vyhovuje?

Rostislav: Máme nachystanou technologii pro venkovní žaluzie. A možná celý ten rohový venkovní prostor časem uzavřeme.

S čím jste tu nejvíce spokojení?

Rostislav: My jsme spokojení tak nějak s celým životem tady v tom domě. Nechci ale mluvit i za manželku. Půjdu za roh a Klárka vám odpoví.

Klára: My jsme tak nějak celkově spokojení. Mně se asi nejvíc líbí ten prostor, který tu máme. Necítím se tady stísněně. A krásný výhled z oken dělá taky hodně.

Co byste vzkázali lidem, kteří stojí před rozhodnutím stavět dům?

Rostislav: Určitě ať se nebojí postavit si dřevostavbu. Rozhodující pro mě při volbě dřevostavby bylo to, že jsem viděl, jak se ten dům staví. Takže doporučuji zajet si do výrobní haly, pokud budou mít tu možnost. My ji měli a díky tomu jsme se takto ve finále rozhodli.

Klára: Za mě si pohlídat zásuvky, dát jich do domu co nejvíc. My je máme i venku a je to skvělé třeba pro vánoční osvětlení. Nemusíme nic tahat zevnitř. Máme elektriku nataženou i do zahradního domku. Zahradu máme taky osvětlenou, je to hodně praktické.

Anketa Vyhovovalo by vám mít za sousedy členy vlastní rodiny? No jéjej! Ano! To by bylo báječné! 22,2 % Jen některé... 0 % Tuším, že by to po čase nedělalo dobrotu... 11,1 % Jenom to ne!!! 66,7 % Celkem hlasovalo 9 čtenářů.