Vše pro manželku: Dům si vybrali na dovolené

Míra, jenž se nám věnoval v rozhovoru, má s Martinou velikou rodinu. Každý z nich má dvě děti z prvního manželství a společně mají dceru Emu, které je 11 roků. Větší děti už s nimi nebydlí, proto si postavili menší bungalov 4+kk s užitnou plochou 95 metrů čtverečních. Drželi se typového projektu, ve kterém udělali jen drobné individuální úpravy. Nechali si postavit naprosto dostačující dům na klíč za rozumné peníze.

Proč jste se rozhodli pro novou dřevostavbu?

Celé to začalo na dovolené. Jeli jsme do Domažlic, kde má kořeny můj děda. Bratranec a strýc si zrovna postavili nové domy, tak jsme je jeli navštívit. Vyprávěli nám, že to bylo snadné a že pro ně stavební firma zařídila úplně všechno – od hrubé stavby přes podlahy, vybavení, vytápění až po vyřízení stavebního povolení.

Když jsme odjížděli, stáli jsme u krbových kamen a moje žena řekla, že by si taky přála takový dům. A bylo jasno… Já se jí totiž snažím splnit každé přání. Finální impulz pak přišel, když jsem v rámci dědictví po tetě získal nějaké finance a byt, který jsme prodali a získali další peníze.

Náhodou jsme pak potkali sousedku, která bydlela u nás v ulici a byla shodou okolností místostarostkou malé obce u Litvínova. Řekli jsme jí, že bychom si někdy někde rádi postavili domeček, a ona nám sdělila, že se u nich zrovna rozdělují parcely na stavební pozemky a dělají se inženýrské sítě.

Pozvala nás na kávu a řekla nám, ať se přijedeme k nim na úřad zapsat. Měli už vystavené pořadníky na 25 pozemků, které se měly prodávat až za rok. Tak jsme se do pořadníku zapsali a celý rok jsme vymýšleli, jak co uděláme.

Bylo hned od začátku jasné, že to bude dřevostavba?

I když vím, že dřevostavba i zděný dům mají své plusy a minusy, od začátku jsme měli jasno, že chceme dřevostavbu. Byl jsem přesvědčený vizí, kterou jsem viděl u strýce.

S kým jste se rozhodli stavět?

Byli jsme rozhodnutí stavět se stejnou firmou jako naši příbuzní. Mít reference přímo od blízkých je nejlepší. Samozřejmě jsem koukal i po jiných firmách, věnoval jsem velkou pozornost i recenzím. Ale rozhodující byla návštěva u příbuzných a to, že jsme na vlastní oči mohli vidět do detailu, jak je dům udělaný a jak se v něm bydlí.

Firma, která tady v obci stavěla kanalizace, příjezdové cesty, osvětlení atd. něco pokazila a v rámci stavebního povolení a kolaudace se všechno o asi půl roku protáhlo. Naštěstí naše stavební firma byla tak solidní, že nám nechala zafixovanou původní cenu, protože věděla, že chyba není na naší straně.

Celkově se mi hodně líbila komunikace s firmou a se všemi lidmi, co měli stavbu na starosti. Všichni mi včas dávali informace o tom, co se kdy bude dít, a dodrželi přesné datum, které slíbili. Dalo se na ně na den i hodinu spolehnout.

Je něco, co vás překvapilo v průběhu výstavby?

S firmou jsme měli skvělý systém financování, bylo to rozfázované. Jakmile udělali základovou desku, měli jsme měsíc na to, abychom si zkontrolovali, jak práce probíhá. Pokud jsme byli spokojení, měli jsme podepsat předávací protokol, čímž jsme zároveň souhlasili s tím, že můžou pokračovat v další etapě.

Od předání první fáze jsem pak měl cca 14 dní na to, abych zaplatil částku za základovou desku, což bylo asi 300 000 Kč. Zaplatil jsem první část a započala druhá etapa. Zase jsme podepsali předávací protokol, byl prostor na výhrady, zaplatil jsem druhou část a podpisem jsem udělil souhlas k tomu, aby mohla pokračovat třetí fáze stavby. Takže platby byly odstupňované a zároveň šly v souladu s reálnými pracemi.

Jak to bylo se stavebním povolením?

Firma nám zařídila i stavební povolení včetně dalších asi 15 položek ohledně vodovodů a kanalizace a musela doložit i studii o místní půdě. Nedokážu si představit, že bychom si to museli vyběhat sami. Stačilo mi vyřizovat číslo popisné. Takže tohle všechno jsme měli snazší.

A co návrh dispozice? Jaké jste měli požadavky?

Dům je podle typového projektu Bonnet. Nechali jsme si v něm udělat nějaké individuální úpravy. Dětské pokoje a koupelna jsou zrcadlově otočené kvůli světovým stranám, stejně jako obývák a naše ložnice. Je to proto, abychom měli spaní otočené na východ.

Popis dispozice: Do domu se vchází ze strany od ulice, kde je kryté garážové stání pro dvě auta. Zádveří má 5 m2, z něj se dále pokračuje do technické místnosti s toaletou a chodby s úložnými prostory. Vlevo jsou dva symetrické dětské či hostinské pokoje, vpravo je koupelna s vanou, sprchovým koutem a WC, do které vedou posuvné dveře. Rovně vede vstup do hlavní společenské místnosti (42 m2), která v sobě spojuje kuchyni, obývák a velkou jídelnu. Je zde také výstup ven na terasu a zahradu a vstup do ložnice, která je schovaná na samém konci domu.

Jak jste si zařizovali dům?

Já jsem puntičkář. Studoval jsem geodezii a mám rád pravé úhly, rovnoběžky a nemám rád křivé věci. Všechno prostě musí být rovné a kolmé. A podle toho jsme si to tu i zařídili. Věnovali jsme tomu hodně času, abychom se v domě cítili dobře a měli to tu hezké.

Firma nám ale jinak dodávala vše na klíč – podlahy, okna, dveře, kliky, sanitu, dokonce i menší kuchyni za 60 tisíc. Tu jsme ale nechtěli, tak nám firma vrátila peníze a nechali jsme si ji udělat u truhláře větší a sladěnou se zbytkem interiéru. Jídelní stůl je ze stejné kuchyňské desky jako linka, tudíž je vše sladěné, a navíc jsme za něj dost ušetřili. Máme velkou rodinu, takže musel být opravdu dlouhý. A šířka stačila.

Jak probíhala spolupráce s firmou?

Na preciznost, komunikaci a spolehlivost firmy nemůžu říct jediné křivé slovo. Naopak bych chtěl vyzdvihnout, jak každý den odváželi veškerý odpad, který po sobě zanechali. Vše dali do pytlů, naložili do auta a vezli 160 km odsud do Sedlčan a vyhodili do sběrného dvora. To jsem si opravdu pochvaloval, bylo tu vlastně pořád čisto a pořádek.

Řešily se nějaké komplikace na stavbě?

S ničím nebyly komplikace, vlastně kromě okna. V projektu bylo správně, ale namontovali nám ho naopak (prohodili díly), a kvůli tomu se otevíral díl uprostřed, což bylo zvláštní. Dalo by se na to zvyknout, ale když je tu více lidí, překáželo by to. Oknaři nám to bez problémů předělali a opravili asi za dva dny.

Jak dům vytápíte?

Všude máme podlahové topení formou elektrických topných kabelů. Máme termostaty, v každé místnosti si můžeme nastavit teplotu podle potřeby. A jde to samozřejmě i přes aplikaci. K tomu máme ještě krbová kamna, ale těmi topíme minimálně.

Kolik zaplatíte za energie?

Platíme zálohy 3000 Kč měsíčně za elektriku a vodu. Za obojí nám vraceli docela vysoké přeplatky. Teď se to možná trošku navýší s rostoucími cenami energií, ale opravdu se jedná o nízkoenergetický a nízkonákladový dům.

Je něco, s čím jste vyloženě nespokojení?

Když prší, je hodně slyšet svod z okapu. Je to maličkost, na kterou si zvyknete, ale příště bych se na to více zaměřil.

A s čím jste tady nejvíce spokojení?

Firma k nám měla skvělý a individuální přístup. Každá parta, která tady pracovala, měla svého mistra a každý z těch mistrů byl hodně ochotný a přemýšlel za nás. S jedním z pánů jsme se sešli na večeři u piva a probírali projekt ohledně zásuvek, vypínačů, osvětlení a podobně (protože firma přiveze stěnové panely, až na místě se udělají elektrické rozvody a teprve potom se to zaklopí).

Řekl jsem mu svou představu, kde všude chci mít světla a zásuvky, a nakonec byly z jednoho elektrického rozvodu tři. Teď si můžeme rozsvítit a zhasnout úplně v každém koutě domu. Dělali jsme to i pro děti, aby se tu nebály. A aby na zdi nemusely večer hledat vypínač, dali jsme sem vypínače se senzorem pohybu, které máme i venku u parkovacího stání.

Ale úplně nejvíc jsem spokojený s tím, že jsem nemusel řešit žádnou reklamaci. A moje paní říká každý den, že to tady miluje. To je pro mě největší odměna.

Informace o stavbě: Dispozice: 4+kk Užitná plocha: 95 m2 Rozloha pozemku: 700 m2 Zastavěná plocha: 115 m2 Půdorys domu: 11 × 11 m Výška hřebene střechy: 5,4 m Sklon střechy: 22° Typ konstrukce: difúzně otevřená Realizační firma: HK-Dřestav

Je něco, co byste dnes udělal jinak, kdybyste se měl rozhodovat znovu?

Vzhledem k tomu, že tady na západní straně svítí hodně sluníčko, nechal bych alespoň do jednoho okna udělat venkovní roletu. A možná, že bych ještě venku okolo domu udělal navíc jeden nezámrzný ventil na vodu a možná i nějakou zásuvku. Taky bych si do podbití nechal udělat vnější osvětlení po celém obvodu domu, aby byly chodníčky večer osvětlené.

Dnes je výhoda, že se spousta světel vyrábí na solární pohon a nemusíte předem řešit žádnou elektřinu. Když plánujete dům, opravdu se soustředíte na to hlavní – vnitřní zásuvky, okna, dveře, podlahy. A na okolí se často zapomíná. Ani není moc času soustředit se na něco jiného. My jsme to tak taky měli.

Co byste poradil lidem, kteří plánují stavět?

Je dobré zvážit polohu a natočení domu a situování místností z hlediska světových stran a místních klimatických podmínek (vítr, slunce, srážky). A dobře si dopředu rozmyslet, kde chcete mít jaké místnosti. Dobrá věc je odtok v technické místnosti, protože tam je převážná část vody (pračka, sušička, bojler), a kdyby se něco stalo, tím odtokem voda odteče do jímky na dešťovku, do které to máme napojené. Když se vám něco v průběhu stavby nezdá, je důležité to umět říct včas a lidským způsobem, s úctou. Vždycky tvrdím, že pokud to jde, je důležité mít s řemeslníky dobré vztahy, protože se to vrátí v podobě kvalitní práce. Lidé si dnes hodně často vymýšlí a myslí si, že tím, že jsou investoři a všechno platí, že si na firmu můžou vyskakovat. A že firma bude skákat tak, jak pískají. Ale to nevnáší do spolupráce dobrou atmosféru.