Manželé si postavili dřevostavbu s bioklimatickou pergolou. Zvládli to za tři miliony

Pane Tomáši, proč jste začali uvažovat o stavbě nového domu?

Oba s přítelkyní za sebou máme rozvod. Nastěhovali jsme se pak společně na rok do bytu v domě u rodičů. Ale když je člověk zvyklý na velkou zahradu, dům, a hlavně svoje vlastní bydlení, tak to není ono. Proto jsme začali uvažovat o stavbě nového domu. Obecně se nám líbily dřevostavby. Bydlel jsem dřív 15 let v dřevostavbě, ale takové staré v okálovém stylu, a byl jsem s tím spokojený.

Jakým způsobem jste si nový dům vybírali?

Začali jsme objíždět veletrhy a zjišťovali si víc o současných možnostech. Studovali jsme technologie, rozdíly, ceny atd. Padl nám do oka typový dům Solaris, byla to láska na první pohled. Má hezká velká rohová okna v jídelně, to nás hodně oslovilo. A uspořádání nám taky vyhovovalo. I když jsme si říkali, že dispozice 4+kk je pro 2 lidi zbytečně velká.

Tehdy s námi ještě ale bydlel syn přítelkyně. Věděli jsme, že by nám stačil menší dům, na druhou stranu ale vím, kolik máme věcí. Zvažovali jsme i jiné domy, ale nakonec jsme se stejně vrátili k tomu prvnímu. S tím, že jsme pak v projektu dělali nějaké individuální změny.

Jaké změny v projektu jste dělali?

Například se nám líbil vestavěný krb s komínem Kingfire od Schiedelu. Vyřešil nám problém s prostorem, a navíc je krásný a velmi praktický.

Dále jsme v dispozici situačně změnili vchod, zmenšili technickou místnost a vytvořili místo pro špajz. Znamenalo to jen příčku navíc. Dále jsme v ložnici zrušili balkonové dveře na terasu, protože by nebylo kam dát skříně.

Podle čeho jste si vybrali realizační firmu?

Právě podle toho typového domu, který se nám tak zalíbil. Styl, kvalita i cena domů od firmy Moravské dřevostavby nám přišla solidní, proto jsme si ji i vybrali. S firmou jsem byl celkově hodně spokojený.

Stavěla vám firma dům na klíč?

Ne, spoustu věcí si umím udělat sám, takže jsme si nechali postavit jen hrubou stavbu. Sami jsme dělali sádrokartony, elektřinu, zabezpečení, podlahy, sádrovláknité desky na stěny a podobně. Firma dodávala to, co je vidět zvenku: fasádu, okna a střechu. Jsem vyučený slaboproudař a stavěl jsem už jeden dům, tak to už se člověk trochu naučí. A kamarád mi zase pomáhal se sádrokartony. I interiérové věci jsme si navrhovali a dodávali sami (kuchyně, dveře, nábytek, barvy). Naštěstí máme s přítelkyní na tyto věci stejný vkus, takže nebyl problém se shodnout.

Například posuvné skleněné dveře jsme montovali až před rokem, ale měli jsme na ně už přípravu. Když víte, co kde chcete, tak je to pak jednodušší a spousta věcí se dá dodělávat postupně. Když už jsem tomu trošku rozuměl a měl nějaké zkušenosti, věděl jsem, že například rozvody satelitu a televize se hodí do každého pokoje. U dřevostavby je super, že se dají kdykoli protáhnout husí krky z půdy a natáhnout nové rozvody, v tom je dřevostavba šikovná.

Popis dispozice domu Bungalov se zastavěnou plochou cca 142 m2 a užitnou plochou 109 m2 má dispozici 4+kk a tvar do L. Ze zádveří je vstup do technické místnosti a na chodbu. Z té se vchází do ložnice, dvou pokojů, koupelny, na samostatné WC, do spíže a do hlavní obytné místnosti. V té se spojuje obývací pokoj s krbem, jídelna s rohovým oknem a kuchyně. Z obýváku lze vyjít přímo ven na terasu, která je krytá bioklimatickou pergolou. Ta z terasy vytvořila další místnost (venkovní obývák), kde majitelé tráví hodně času od jara až do podzimu.

Byli jste se podívat do výroby dřevostaveb?

Ano, a byli jsme se hlavně podívat i do třech vzorových domů přímo při výstavbě. Měli jsme problém vybrat barvu oken, fasády, střechy a podbití, tak jsme se byli inspirovat jinde. Protože když člověk podepisuje smlouvu s firmou, už musí být tyto věci dané. Dále už musíte mít vybranou barvu obkladů kuchyně, barvu WC, podlahy, dveře, a to už je trošku problém, aby si to všechno sedlo. Ukázali nám vzorníčky, ale objížděli jsme i různá koupelnová studia. Potřebovali jsme to vidět naživo. Ale my jsme si nakonec všechny interiérové věci řešili po vlastní ose.

Jak probíhalo získání stavebního povolení?

Stavební povolení jsem si vyběhal sám, ale trvalo to rok a byl to boj. Firma nám připravila všechny podklady a dokumentaci, ale musí se obeslat hodně institucí a všude to dlouho trvá. Nejhorší bylo zařídit přípojku elektřiny u ČEZu. Na to, že nám jde kabel v zemi, nestavěly se žádné sloupy, nekopalo se přes cizí pozemky a nepotřebovali jsme ničí souhlas, tak to trvalo více než rok. Začali jsme stavět bez elektrické přípojky, protože jsme měli štěstí a měli jsme přípojku od rodičů. I povolení na studnu bylo potřeba zajistit (máme vlastní studnu, i když je tu vodovodní řad). Po roce jsme konečně začali kopat základy.

Základovou desku jste si dělali taky svépomocí?

Ano a ušetřili jsme tím asi 200 000 Kč.

Udělali byste dneska něco jinak?

Samozřejmě by se určitě našly věci, které bych udělal trochu jinak, ale teď mě vlastně ani nenapadají. My jsme nad tím vším přemýšleli hodně dopředu. Jsem rád, že jsme zvolili krbová kamna, to se v téhle době hodí. Jinak máme klasicky podlahové topení a elektrický kotel. Tepelné čerpadlo jsme nechtěli.

Když jsme před šesti lety začali stavět, chtěl jsem mít kotelnu na tuhá paliva, nechtěli jsme topit elektřinou, i když tehdy nebyla tak drahá. Bylo mi řečeno, že je to nesmysl, protože když je to nízkoenergetický dům a je zateplený, náklady jsou minimální. Postupně jsem od toho upustil, ale prosadil jsem si krb a ten je super. Večer si přitopíme a je to příjemné, navíc ušetříme na elektřině, na prostoru a je to hezké.

Máte vyčíslené roční náklady na vytápění?

Loňskou topnou sezonu jsme měli zálohy 2400 Kč měsíčně, a ještě nám vraceli. A to byla elektřina na topení, světlo, vodu, na všechno. Teď se zálohy zvedly na 3200 Kč. Plus teda nějaké dřevo, ale to nepočítám, protože se dřevem pracuji (dělám rizikové kácení stromů), takže dřeva máme dost. Náklady máme celkově opravdu nízké.

Jak jste řešili zdražování energií?

Upřímně nás to naštěstí tolik netrápí. Máme nízkoenergetický dům, tak to není takový problém. Máme LED světla a topení s krbovou vložkou. Velké náklady na elektřinu tady nemáme.

Jak jste spokojení s podlahovým topením?

Nadmíru spokojeni, nikdy bych už nic jiného nechtěl. Dost jsme to řešili, protože jsme oba s přítelkyní „ze staré školy“ a mysleli si, že radiátory jsou nejlepší. Ale nechal jsem si poradit. Jednak je dům skvěle zateplený a taky teplo od podlahy je lepší.

Jednotlivé místnosti se dají ovládat zvlášť. Podlahové topení je teplovodní, ale akumulační nádrž na vodu není potřeba. Elektrokotel nás vyšel na 12 000 Kč oproti tepelnému čerpadlu, které by stálo 300 000 Kč.

Čerpadlo se sem nehodilo proto, že tady není potřeba tolik energie na vytápění. Dům je perfektně zateplený, a tím pádem by návratnost tepelného čerpadla byla dlouhá.

Jak je tu řešená kanalizace?

Není tady kanalizace, takže máme domovní čističku odpadních vod (ČOV). Je to taky zdlouhavý proces schvalování. Musí být půdní rozbor kvůli vsaku, protože tady není kam by přečištěná voda odtékala (není tu žádný potok, takže jde voda do vsaku). Jsme s tím spokojení, ale když je kanalizace, je to úplně bez starostí. Tohle se musí odkalovat, hlídat bakterie atd. Údržbu si ale zvládáme dělat sami.

Řešili jsme tu zajímavý problém, a to s tvrdostí vody. Nechali jsme si namontovat přístroj na změkčování vody, aby nebyly fleky na kohoutcích a nádobí. Zařízení používá rekuperaci soli, takže po měsíci až dvou jde veškerá sůl do odpadu, u nás tím pádem do čističky. A je to například 50 litrů solného roztoku, který zabije všechny bakterie v ČOVce. Než jsem zjistil, proč to nefunguje, trvalo mi to přes rok.

Vyřešili jsme to tak, že jsme rekuperaci soli převedli do vsaku, to znamená, že solná voda nejde do čističky. Ve vsakovací jímce to už žádný problém nedělá, jsou tam čtyři metry hloubky.

Můžete s přečištěnou vodou zalévat?

Můžeme, ale pouze dřeviny. Nesmí se používat na zalévání zeleniny.

Nastaly nějaké komplikace či reklamace v průběhu stavby?

My jsme si dělali spoustu věcí sami, takže od firmy vlastně žádná komplikace nebyla. Nejhorší bylo povolení na elektřinu, to bylo komplikované, jinak asi nic.

Od začátku jsme akorát řešili problém se střešní krytinou. Už když jsme ji pokládali, zdála se mi odstínově trošku jiná. Bylo mi řečeno, že se to scelí. Ale bohužel se tak nestalo. Nějaký skladník vyskladnil dvě šarže – lesklou a matnou. Takže byly na střeše fleky. Tři roky jsem to, bohužel, neřešil. Po té době jsme to se stavbyvedoucím začali řešit, protože se na to podíval a říkal, že je to strašné. Bohužel se zjistilo, že už to nemůžou reklamovat, ale naše stavební firma se dohodla s dodavatelem krytiny a po 5 letech mi na vlastní náklady přestříkali celou střechu, čímž se to sladilo do stejné a správné barvy. Postavili se k tomu profesionálně a čelem. To mě opravdu potěšilo.

Jak je to s hlučností v domě?

V té starší dřevostavbě to bylo určitě horší. Tady máme akustické odhlučnění a nemáme s tím vůbec žádný problém. Třeba kamarád má zděný dům z ytongu a přes tu zděnou příčku je všechno opravdu hodně slyšet, to bych nikdy nechtěl. Nemyslím si, že by byly dřevostavby hlučnější. Jde jen o to, jaký se použije materiál a jak kvalitně se příčky udělají. Dříve se používal sádrokarton a stěny praskaly, dneska jsou to sádrovláknité desky.

Informace o stavbě: Dispozice: 4+kk Rozměry stavby: 13,5 × 7 (10,5) m – tvar do L Zastavěná plocha: 142 m2 Užitná plocha: 109 m2 + terasa 17 m2 Energetický standard: nízkoenergetický Typ konstrukce: prefabrikovaný certifikovaný stavební systém DMK Skladba stěny: difúzně otevřená dřevostavba Fáze dokončenosti: stavba na klíč včetně základové desky Doba výstavby hrubé stavby: 7 dní Doba výstavby na klíč: 6 měsíců

Jak rychle šla výstavba?

Základy jsme začali kopat 5. května a 9. července už přivezli první panely na základovou desku. Za první den byly postavené obvodové stěny s okny i dveřmi. To už vypadalo jako baráček. Když tudy někdo jel ráno a pak i odpoledne, tak koukal, protože tu stál dům i se zateplením. Náš bungalov nemá jednoduchou střechu, takže ta pak trvala déle. Ale v podstatě za týden nám dům předávali. Po čase nám pak ještě dodělávali fasádu. Zbylé příčky (nenosné) jsem si dělal sám. No a na Vánoce jsme se stěhovali.

S čím jste tady nejvíce spokojení?

Asi s bioklimatickou pergolou. Viděli jsme ji tehdy na veletrhu, když jsme si vybírali dům. Před pár roky to bylo dost drahé, protože to byla úplná novinka. Ale my pár let počkali a dostali jsme pak dobrou nabídku ceny. Stála nás asi 400 tisíc, ale trávíme tam skoro každou volnou chvíli. To je opravdu investice, která se nám vyplatila.

Rádi trávíme čas venku, dáme si skleničku vína nebo kávu, máme k tomu puštěnou televizi (já rád koukám na sport). Je to i fajn prostor na akce, když přijdou kamarádi. Terasa s pergolou je velmi flexibilní a prodlužuje to sezonu, kdy může člověk trávit čas venku.

Spokojený jsem i s tím, že nemusíme chodit do schodů a že jsme si zvolili bungalov. A s cenou jsem rovněž spokojený. Dům nás nakonec celkově vyšel cca na 3 miliony.

Máte ještě nějaké další plány do budoucna?

Určitě dlažbu na parkovací a příjezdové ploše, líbí se nám takové větší šedivé dlaždice, ne zámková dlažba. A celkově dodělat zahradu – zasadit nějaké rostliny, dodělat zapuštěný bazén, udělat gabion. Zahrada je velká, takže se na ní dá budovat.

Čekalo na vás v průběhu stavby nějaké překvapení?

Pozitivní překvapení pro nás bylo, že stavba proběhla opravdu rychle.

Máte nějakou radu na závěr pro lidi, kteří se chystají stavět?

V dnešní době je dobré nešetřit na zateplení a materiálech. Když je něco až příliš levného, tak to je v konečném důsledku dražší, protože to nefunguje. Je dobré si zjistit nějaké reference, aby se člověk vyhnul pochybným firmám. My jsme měli štěstí, že jsme na nikoho takového nenarazili. Všichni, kteří se na stavbě podíleli, byli super a příjemní lidé. Vše fungovalo a dopadlo to dobře.