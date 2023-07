Bytový dům Kroftova je prozářen díky mědi a čistotě přírodního kamene

Dům má dvě tváře. Směrem do rušné ulice je stavba spíš jednoduchá, s nárožím zvýrazněným panoramatickým obloukovým oknem. Systém říms opticky odděluje jednotlivá podlaží a volně odkazuje na tvary fasád okolních domů. Prolamované okenní plochy vytváří na fasádě detail, hru světla a stínu i místo pro pobyt.

Mohutnost domu směrem vzhůru postupně ustupuje a vpouští do vnitrobloku maximum slunečního světla. Srdce domu tvoří velkorysý prostor schodiště, kterému dominuje světlé teraco a zábradlí z masivní mosazi.

Z bytového domu jsou výhledy i do zeleně

Bytový dům Kroftova má sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v něm prostorné byty různých velikostí, všechny s výhledy do Kinského zahrady. Obývací pokoje jsou orientovány do ulice Kroftova a Holečkova a ložnice jsou umístěny do klidného vnitrobloku.