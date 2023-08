Lehátka s květinovými motivy patří do zahrad zařízených v trendy boho stylu

Uvolněný a ležérní boho styl je v poslední době hodně v kurzu. A to nejen v interiéru, ale i v exteriéru. Do zahrad v tomto stylu se tak hodí i klasická skládací dřevěná lehátka s květinovými motivy, která se opět vrátila do módy.

Foto: We love cushions Skládací lehátka s květinovými motivy skvěle zapadnou do trochu divočejších a zarostlých zahrad.