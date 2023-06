Ideální kousek na prázdninové lenošení? Jednoznačně sedací vak

Pokud si chcete na letní sezónu pořídit nějaký nový kousek do interiéru nebo exteriéru, který by vám zlepšil komfort při odpočinku, pak by vaší pozornosti neměly uniknout sedací vaky. Některé kusy využijete jak v obývacím pokoji, tak na terase nebo u bazénu.

Foto: Lujo, Vuch Sedací vaky můžete volit v uměřenějším a výraznějším designu. Šedavé kousky zapadnou i do minimalistických interiérů z barevné pop-art limitované edice ve spolupráci s Josefem Ratajem.