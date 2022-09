Festival Czech Design Week představuje zdařilé kousky v oblasti skla a porcelánu

Czech Design Week 2022 se koná na adrese Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 Nové Město, Praha 1. V pátek a v sobotu je otevřeno od 10 do 21 hodin, v neděli pak od 10 do 19 hodin. Základní vstupné vyjde na 200 Kč, studenti zaplatí 50 Kč, důchodci, hendikepovaní a děti do 12 let mají vstup zdarma.