Dřevostavba maskovaná cihlou ukrývá mistrovský interiér

Proč jste se rozhodl stavět?

Jsem místní rodák, takže jsem tady v okolí Roudnice nad Labem chtěl mít nějakou základnu, kam bych se mohl vracet. Mám tady v okolí rodiče i sourozence. Navíc jsem ve stejné obci už 25 let jednu starou chalupu měl, ale ta neměla připojení na vodu ani dostatečné zázemí. Chtěl jsem vybudovat něco moderního, kde se budu cítit dobře a kde se může setkávat celá rodina.

Když jsem pozemek pořizoval, vypadal roztomile – mírný svah. Říkal jsem si, že čím výš budu, tím líp kvůli výhledu. Nakonec se to ale ukázalo jako poměrně velká zákeřnost, protože svah pracuje

Co následovalo? Jak jste sháněl pozemek?

Pozemek jsem měl vybraný dlouho a už tehdy jsem o něj měl zájem. Tenkrát se mi ale zdála vysoká cena. Ona se za ta léta nezměnila, jen já změnil názor.

Poté, co jsem pozemek odkoupil, jsem nevěděl, co tu postavit. Svá očekávání jsem však nadefinoval architektovi a on mi dům navrhnul. Následně mi doporučil i dodavatele stavby. Po pár schůzkách, kde jsme si vyjasňovali názory a požadavky, jsme se dopracovali k projektu, který odpovídá tomu, co vidíte.

Majitelé dřevostavby málem nebydleli. Díky sousedům ušetřili statisíce Tipy a trendy

Kdy jste se rozhodl, že to bude dřevostavba?

Upřímně – mě k této myšlence přivedl architekt, protože mi řekl, že je to nejrychlejší stavba s dobrými izolačními parametry.

Zpátky k pozemku – máte dost svažitý terén. Jak jste řešil základy?

Když jsem pozemek pořizoval, vypadal roztomile – mírný svah. Říkal jsem si, že čím výš budu, tím líp kvůli výhledu. Nakonec se to ale ukázalo jako poměrně velká zákeřnost, protože svah pracuje. Dělaly se tu extrémně náročné základy, stavěly se opěrné zdi, které jsou metr široké a dva metry hluboké.

Na samotných základech jsme strávili kvůli počasí celý jeden rok. Jednou nám pršelo skoro dva měsíce v kuse! Když bylo mokro, hůř se dělaly venkovní práce, stékala voda, bylo potřeba, aby betony vyschly atd. Rozmary počasí nám dost určovaly, co se dá, nebo nedá dělat.

Foto: Jan Planička Dřevostavba je vyrobená standardním způsobem, ale poskládaná individuálně a podle projektu architekta

Kdo vám základy stavěl?

Základovou konstrukci jsem řešil s místní stavební firmou, která patří mému kamarádovi. Ten mě taky upozornil na všechny budoucí peripetie, které mohou nastat jen tím, že je pozemek ve svahu.

Je tady jílovité a nestabilní podloží, takže kvůli tomuto se standardní základy domu postupně začaly zvětšovat skoro na základy atomového krytu.

Byl pozemek zasíťovaný?

Je to pozemek určený ke stavbě i se sítěmi. Je tady kanalizace, vodovod i elektrika, všechno je vedeno od příjezdové cesty.

Byl tady nějaký regulativ ze strany úřadu?

Byla tu podmínka určitého sklonu sedlové střechy, ale my jsme to již v projektu měli, takže to bylo v pořádku. Chtěli jsme mít i podkroví, takže jsme jistý úhel museli i tak dodržet.

Jak šlo získání stavebního povolení?

Stavební povolení byla trošku těžší písemka. Začali jsme s panem architektem, jejich společnost mi to ze začátku zajišťovala, ale nedostali jsme se k výsledku. Spolupráce byla ukončena, protože měli hodně nových zakázek a tohle pro ně asi nebylo úplně atraktivní. Stavební povolení si nakonec převzala realizační firma a dotáhla to i do vítězného konce.

Jaké byly vaše hlavní požadavky na dispozici domu a jak dlouho trvalo vypracovat projekt?

Příprava trvala asi rok. Moje hlavní požadavky byly tyto:

Architektovi jsem poukazoval hlavně na funkci domu. Že nebude ke každodennímu užívání, bude to rekreační venkovský dům obývaný hlavně přes léto, občas v zimě o víkendech.

Chtěl jsem hodně využívat dřevo, protože si myslím, že na vesnici i do domu víkendového typu dřevo patří.

Stavba nesměla být příliš komplikovaná.

Líbila se mi stavba typového rázu, která byla už někdy postavená. Nechtěl jsem vymýšlet nějaké speciální tvary a technologie.

Proto je to nakonec dřevostavba vyrobená standardním způsobem, ale poskládaná individuálně a podle projektu architekta. Nedělalo se tady nic, co by se muselo speciálně a technicky komplikovaně řešit.

Popis dřevostavby: Funkce domu: Víkendová dřevostavba má atypický půdorys. Má sloužit především k tomu, aby se sešla celá velká rodina, proto je dům řešený „apartmánově“. Každá rodina dostane vlastní pokoj, který má i svou vlastní koupelnu. Každý má tedy své soukromí, a přitom jsou společně. Půdorys: Ze vstupní haly se vchází do hlavní obytné místnosti, kde se spojuje obývák, kuchyně a jídelna. Je zde také vstup na terasu. Další vstup přímo na terasu je z haly, odkud se vchází i na samostatné WC, šikovně skryté schodiště do patra a do dvou soukromých ložnic (každá má svoji koupelnu). Nachází se tu také mnoho šikovně řešených úložných prostor. Za společenskou místností je schovaná ložnice majitele s vlastní koupelnou. Ložnice jsou záměrně odděleny, aby měl majitel i hosté svůj klid. V patře je podkrovní prostor, kde se nachází další ložnice s koupelnou. Celý interiér je zevnitř obložený dřevem a je dotažený do posledního detailu.

Jak probíhal výběr dodavatelské firmy?

Architekt mi dal tip. Říkal, že nešlápneme vedle, a nakonec se ukázalo, že to byla dobrá volba. Nikoho jiného jsem ani nesháněl, dal jsem na doporučení.

Postavené to bylo relativně rychle, protože dřevostavba je „skládačka“. Ale následné interiérové věci, jako například podlahy, topení, vybavení, nad tím jsme strávili asi rok a půl. Pravda ale je, že jsem na to nespěchal.

Jel jste se podívat na nějaké referenční stavby?

Jel jsem se podívat na výrobu do Třebíče. Měl jsem i nějaké otázky, jak se řeší údržba, servisování a tak dále. Bylo mi vysvětleno, že dřevostavba je víceméně bezúdržbová.

Stavěli vám dům na klíč?

Základová deska byla zvlášť, ale celý dům byl na klíč. Funguje to tak, že si objednatel (já) zajistí základovou desku a na tu se pak postaví dřevostavba. Plus nám realizační firma řešila a koordinovala i celé interiéry, což je asi nadstandard, ale bylo to super. Nemusel jsem se o nic starat.

Jak dům vytápíte?

V každé místnosti je odporové podlahové topení. Existuje na to chytrá aplikace, kde si můžu na dálku nastavit termostat. Máme tady i malá litinová kamínka, aby se dalo přitápět. Vytváří to příjemnou a romantickou atmosféru.

Foto: Jan Planička Stylová litinová kamna se do obytného prostoru dřevostavby perfektně hodí

Máte speciální systém větrání. Jak to funguje?

V každé obytné místnosti je jednotka s vlastním ventilátorem a výměníkem nebo keramickou vložkou. 70 vteřin fouká vzduch dovnitř, dalších 70 vteřin ven. Když fouká ven, keramická vložka vevnitř se nahřívá od teplého vzduchu, potom se systém otočí a zase se studený vzduch, co přichází zvenku, ohřívá od nahřáté vložky. Takhle se to pořád střídá.

Ventilátory jsou propojené datovými kabely, takže vždy polovina ventilátorů nasává dovnitř a polovina fouká ven, aby nevznikal přetlak a podtlak a zároveň se docílilo cirkulace vzduchu po domě. Většinou se vede rekuperace skrz podhledy, což v našem případě nebylo možné. Decentrální větrání bylo tedy nejlepším řešením.

Vše pro manželku: Dům si vybrali na dovolené Tipy a trendy

Interiéry vám dělala jedna firma?

Architekt mi pomáhal řešit terasy, exteriéry a kuchyň a realizaci dělala jedna místní firma na míru. Přiznám se, že jsem z kuchyně lehce zklamaný, protože jsem ji chtěl více v barvě podlahy. Ale nakonec jsem si zvyknul, ladí to se zbytkem interiéru.

Firmu na podlahy mi doporučil kamarád. Tento typ podlahové krytiny mi přišel jako rozumná volba v poměru cena/výkon. V chodbě je litá pryskyřice, ze které je udělaná i stejná stěna. Dával jsem si pozor na design, protože chci, aby se mi tu líbilo.

Dále tu mám šikovně schované schody do patra. Byl tu velký sklon, takže se schodiště muselo posouvat, aby mělo nějaký přijatelný úhel a mohlo se po něm chodit.

Všechny úložné prostory jsou řešené vestavěnými skříněmi v jednoduchém skandinávském stylu. Vestavěný nábytek hodně zasahoval i do nosné konstrukce, takže bylo potřeba mít vše promyšlené od začátku a i stavební firma už se vším musela počítat. Celé interiéry nám proto koordinovala realizační firma a všechno krásně navazovalo.

Foto: Jan Planička +21

Otevřený krov byl vaše přání?

Byl to nápad architekta, ale mně se líbil. Mělo by to být něčím originální a jiné než klasický strop. Tohle je jedna z věcí, která se hodně povedla a dává místnosti šmrnc.

Konstrukce otevřeného krovu Dřevěné kříže neslouží k tomu, že by nesly vrcholovou vaznici, ale spíše slouží k tomu, aby se stěny tzv. nerozjížděly. Tento systém je stahuje k sobě, ale staticky střechu nepodpírá.

Vyskytly se nějaké reklamace?

Zásadní reklamace nebyly. Nějaké drobnosti ano, ale byly marginální. Spíš to bylo o tom, že něco bylo nezapnuté, něco trošku pokažené, ale nic hrozného, co by se nedalo spravit. A musím říct, že komunikace s firmou byla úžasná.

Jak dřevostavbu vnímáte z hlediska tepelného komfortu?

Jsem nepřítel klimatizací, takže tady žádná není. V létě (i přesto, že venku byla vedra) bylo vevnitř příjemně. V zimě jsme tady zatím ještě moc nebyli, takže si možná přitopíme a konečně poprvé využiji dálkové ovládání termostatů. Jediné, co se musí dodržet, aby se zavíraly všechny dveře a každý pokoj si udržel tu svou nastavenou teplotu.

Já to beru tak, že čím inteligentnější je dům a čím více máte aplikací, tak je všechno lepší – dokud máte WiFi. Jakmile vypadne internet, tak nefunguje nic

Venkovní žaluzie máte ve všech oknech? Jaká je vaše zkušenost?

Ano, žaluzie mají všechna okna. Každá místnost má své ovládání plus je ještě centrální vypínač. Když přijíždíme, jen zmáčknu jeden knoflík a všechny žaluzie vyjedou nahoru, při odjezdu zase jen zmáčknu a všechny sjedou dolů. Je to velká výhoda hlavně na léto, dají se dát do stínící polohy, čímž se dá zabránit přehřívání.

Hodně se tady povedly sítě na komáry, to mi poradil kamarád. V létě můžete klidně nechat svítit a vyhnete se komárům. To by bylo určitě moje doporučení pro budoucí stavitele, ať nešetří na sítích proti hmyzu.

Předpokládám, že další technologie tady nemáte…

Já to beru tak, že čím inteligentnější je dům a čím více máte aplikací, tak je všechno lepší – dokud máte wi-fi. Jakmile vypadne internet, tak nefunguje nic. A většinou je to v době, kdy to nejméně potřebujete.

Na zahradě už jste něco realizoval?

Ano, mám tu vířivku a venkovní markýzu dělanou na míru. Chtěl jsem, aby byla hodně velká a zakryla celou plochu terasy, kdyby bylo ostré sluníčko nebo lehce mrholilo.

Informace o stavbě: Dispozice: 5+kk Rozměry stavby: 19 m x 7,5 m Zastavěná plocha: 177 m2 Užitná plocha: 144 m2 + 33 m2 terasa Typ konstrukce: celostěnové panely DMK system Energetický standard: nízkoenergetický Doba výstavby hrubé stavby: 1 měsíc Celková doba výstavby: necelý rok Realizační firma: Rozptyl

Nápad kombinované fasády byl také z vaší hlavy?

Ano, chtěl jsem kombinaci dřeva a cihliček. Domy ve stylu staré Anglie se mi líbí a říkal jsem si, že kdybych někdy něco stavěl, tak bych si to dopřál. Cihlový obklad má taky imitovat starou stodolu. Myslím si, že si to k sobě celkem sedlo a že i antracitová střecha je k tomu vyvážená. Není to žádná pěst na oko, nikoho to nepobuřuje.

Jak se řeší cihlový fasádní obklad u dřevostavby?

Na klasickém dřevěném panelu je cihlový obklad, který je zvenku zakončený provětrávanou mezerou, na které je místo dřevěného obkladu cementová deska. Na tu se pak lepí obklad.

Foto: Jan Planička Jedním z regulativů byl sklon sedlové střechy, který chtěl pan Michal dodržet kvůli plánovanému podkroví

Doporučil byste dřevostavbu i čtenářům?

Určitě, doporučil bych ji všemi deseti, pokud chce člověk rychle bydlet (hrubá stavba byla do měsíce hotová) a nemá problém s tím, že je to dřevostavba. Mám na mysli spíše „mentální“ problém (protože to není „klasická“ cihla). Izolačně je stavba naprosto v pořádku. Realizace stavby je rychlá a efektivní. A navíc tím, že se na fasádu dá nalepit například ta „lícovka“ (lícová fasádní cihla), máte dojem, že to ani dřevostavba není.

Určitě bych lidem doporučil, ať se dřevostaveb nebojí, ať si moc nevymýšlejí a využijí to, co je typizované, nebo už alespoň jednou postavené. Protože se minimálně budou moct poradit s lidmi, kteří už v tom bydlí, a ti je mohou připravit, na co si mají dát pozor. A předem uvidí, jak to vypadá ve skutečnosti.

Je něco, co byste dneska řešil jinak?

Myslím si, že jsem na začátku prošvihnul a nevyhodnotil dobře stavbu v nestabilním svahu. Kdybych znal předem všechny ty problémy, které mě čekají s těmito gabionovými opěrnými stěnami, možná bych uvažoval jinak. Terénní úpravy jsou hodně komplikované a drahé. Měl jsem nějaký stanovený rozpočet a ten se navýšil dvojnásobně. A to jsem ještě chytil „staré dobré ceny“. Bylo to před třemi lety a postavil jsem zhruba za 5–6 milionů. Dneska je to všechno jinde.

Anketa Líbí se vám nápad s cihlovými obklady pro dřevostavbu? Ano, je skvělý! 73,9 % Nevím, neumím se rozhodnout. 4,3 % Ne. Nelíbí. 21,8 % Celkem hlasovalo 23 čtenářů.