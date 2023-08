Brutalistní bankovní budova na pražském Smíchově chátrá. Jaký ji čeká osud?

„Ta budova je hala, kde kolem dokola jsou kanceláře, čili je to celkem jednoduše upravitelný a využitelný prostor. Myslím si, že by byla škoda, kdyby byla zbourána. Ono by to bylo komplikované už jen proto, že je to právě bankovní budova a má dosti bohaté podzemí, ale byla by to škoda. Myslím, že těch budov, které vznikly v 70. a 80. letech, už jsme neuváženě zbourali hodně.“