Industriální komplex v místě bývalého lihovaru na Smíchově doplní prvky Davida Černého i skupiny Ztohoven

Vstupní brána do Prahy od jihu. Takto nazývá současný investor a majitel areálu bývalého lihovaru svůj projekt, který v současnosti ve smíchovském brownfieldu buduje.

Stavba je rozdělena do několika etap. V nulté fázi byla opravena budova původní varny, v první fázi - tedy nyní - vznikají byty v severní části areálu. Do roku 2026 mají na místě vyrůst ještě další stavby, které zahrnou nejen byty, ale také komerční prostory či unikátní obytný komín nebo vinárnu v jiném, památkově chráněném, komínu.

„Vznikne tady celkem 550 nových bytů a přes 4500 metrů čtverečních komerčních ploch,“ vysvětlil Novinkám Marcel Soural ze skupiny Trigema, jež je investorem a majitelem areálu. První etapu chce skupina dokončit ještě letos a k nastěhování by mohla být v prvním čtvrtletí roku 2024. Celý komplex plánuje dokončit do roku 2026.

Jako první byla opravena původní varna. Tam se momentálně připravuje výstavní galerie. „Bude to galerie Davida Černého, které se bude říkat Musoleum, a my jsme ji, samozřejmě s nadsázkou, interně pojmenovali jako předsmrtné muzeum Davida Černého,“ vysvětlil Soural.

Druhý památkový objekt v areálu je původní komín. „My ho zakomponujeme do finální zástavby a v jeho patě chceme vytvořit prostor, kde by měl být gastro provoz. Dovnitř samotného komína chceme zabudovat výtah, kterým se dostanete na vrchol a budete se moci kochat výhledem,“ popsal Soural.

„Držíme industriální charakter celé nové zástavby. Chceme, aby sem architektura Lihovaru dobře zapadla a navázala na zdejší historii, které do značné míry vzdává hold. Náš koncept není investičně levný, ale záleží nám na tom, aby vstupní brána do Prahy, jak my Lihovar vnímáme, měla charakter,“ vysvětlil.