Začíná proměna smíchovského nádraží na terminál. Výrazné stavební zásahy ale zatím nenastanou

V prostoru kolem nástupišť budou sneseny také koleje, budou se utvářet kusé (slepé) koleje a dojde k vytvoření nástupiště s označením 3B. To zajistí přístup k osmé koleji.

Snesení lávky do doby, než bude postaveno přemostění nové, bude pro chodce znamenat komplikace v cestě z oblasti od Radlické ulice k nádraží na druhé straně kolejiště. Správa železnic ale avizovala, že dojde k posílení městské hromadné dopravy v dotčeném úseku. Momentálně je prý v řešení také stavba provizorní lávky.

„Smyslem našeho snažení je všech osm projektů, které v místě probíhají – a některé by probíhaly bez naší účasti –, propojit, aby dávaly jeden smysl,“ vysvětlil záměr Wertig.

Cestující by ve finále měli mít pocit, že přicházejí do uceleného terminálu, i když je stavba rozdělena do několika projektů.