V mostecké nemocnici „léčí“ psí terapeutka Sany. Oblíbili si ji pacienti i personál

Bertelová pracuje v Nemocnici Most jako zdravotní sestra a také jako koordinátorka dobrovolnického programu. Canisterapie ji zajímala už dlouhou dobu, psy má ráda a doma má hned dva.

„Do nemocnice docházeli dobrovolníci s pejsky, v loňském roce ale poslední canisterapeutka skončila. A tak jsem si řekla, že bych to mohla zkusit taky,“ popisuje Novinkám, jak se k této aktivitě dostala.

„Zkoušky nejsou o tom, aby pejsek uměl sedni, lehni, ale aby byl schopný vydržet stresové situace, aby byl odolný, nesmí u něj být jakýkoliv projev agrese,“ přibližuje, jaké vlastnosti by terapeutické zvíře mělo mít.

„Musí například dobře reagovat, když pacientovi spadne berle, nesmí tam být úlek, při kterém by mu ublížil. Musí taky strpět omezení, kdy ho pacient mačká v silném objetí. Zkouší se i to, jak si bere pamlsek, protože je dáváme pacientům do ruky, trénuje se tím jemná motorika. Pes po pamlsku nesmí chramstnout, musí si ho vzít jemně,“ objasňuje.