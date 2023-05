Vychytávky pro bezchybné natření dřeva

Se starým nátěrem i lakem zatočí horkovzdušná pistole . Vzduch dosahující až 600 °C barvu změkčuje a ta se dá snadno odstranit. Horkovzdušnou pistolí se přibližujeme co nejblíže k odstraňovanému nátěru. Opatrnost při práci je namístě.

Pro nanášení nátěrových hmot, které rychle zasychají a lehce se roztírají, jsou optimální ploché štětce ze směsi přírodních štětin a syntetických vláken. Namáčíme vždy jen špičku štětce. Pokud bychom namáčeli jeho větší část, barva by nám během natírání stékala na ruce.

Na větší plochy upotřebíme váleček , k dostání jsou i varianty s teleskopickou tyčí pro dosah do výšky. „Dřevo natírejte v tolika vrstvách, kolik je doporučeno na obalu přípravku, a dodržte dobu schnutí jednotlivých vrstev. I to má velký vliv na životnost nátěru,“ doporučuje Radek Kříž, technický poradce značek Balakryl, Bondex a Primalex.

Nejlepší ochranou pro měkké dřevo (např. smrk, borovice, modřín) je tenkovrstvá lazura. Silnovrstvé lazuře se v tomto případě vyhněme - třeba u židlí vyvolává při vstávání pocit přilepení. Chceme-li nábytek odlišit barvou, namoříme dřevo barevným mořidlem do požadovaného odstínu a po zaschnutí aplikujeme vrchní lak. Tím se docílí ochranné vrstvy až na dobu sedmi let. „Lazury jsou vhodné jen pro masivní dřevo, nikoli pro dýhu, protože ta nemá dostatečnou hloubku pro prolnutí do dřeva a dojde tím k jejímu znehodnocení,“ upozorňuje Monika Linghartová ze společnosti Hornbach.