Víte, jak správně zazimovat bazén?

Bazén, který jste na podzim dobře zazimovali, se vám na jaře odmění snadnějším zprovozněním. Je to důležitý proces, a kdo se na to necítí, využije služeb odborníků z bazénových center. Svépomocí to ale určitě zvládnete také, když dodržíte všechna pravidla a postupy.

Foto: Albixon Hladinu vody je nutné snížit asi o 10 cm pod skimmer. Pokud by na podzim více zapršelo, vodu opět upusťte.