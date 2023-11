Silvii Belis inspirují symboly přírody

Cestou z metropole po staré kolínské jsem si představoval zahradní domek – ateliér – se zásobami vyschlého dřeva a piliny na ponku, kde pod rukama Silvie vznikají jedinečné dřevěné plastiky a intarzie.

Ale jejím tvůrčím královstvím je příjemná místnost v přízemí – hned vedle dětského pokojíčku – se dvěma stoly. Na jednom je počítač, na druhém opravdu vznikají umělecké objekty. Ty větší jezdí opracovávat do truhlářství. Pravda – u jedné stěny je police plná dýh a různých druhů dřeva.

Vše potřebné po ruce

„Vyhovuje mi to tak. Mám tu vše, co potřebuji, a mám i přehled o dění v domě. Tedy i v kuchyni,“ usmívá se naše hostitelka. Později se dozvídáme, že během dne si klidně i několikrát odskočí zaplavat do bazénu za domem.

Závěsné plastiky a intarzie Silvie Belis vznikají skládáním a lepením dýh různých barev a struktur a plastiky jsou tvořeny klasickou technikou dřevořezby. Tradiční technikou se tak pod rukama paní Silvie rodí jedinečné a osobité obrazy a plastiky ze dřeva plné vizí a představ o snové krajině i přírodních bytostech.

Pavlína Mourková ráda střídá prostředí

Do Prahy jezdí pracovně poměrně často. To ovlivňovalo i volbu a výběr nové adresy. „Bydleli jsme na Smíchově v Lidické ulici a už nás to tam opravdu netěšilo. Díky realitce jsme našli toto místo se starým domem a nastěhovali jsme se hned, jak to šlo.“

Pohodu vesnického života podtrhuje i velká zahrada za domem. Úpravy pozemku vedle domu se stáním pro auto jsou ještě v podobě plánu. „Velcí zahradníci nejsme. A zahrada potřebuje pořád péči a plody neustále něco napadá. Baví mě po zimě při prvním sluníčku zahradu zvelebovat, jenže postupem léta to nadšení upadá,“ usmívá se paní Silvia.

Přivezli nám více betonu, než bylo podle plánu třeba, tak jsme zaimprovizovali a zvětšili rozměry bazénu i terasy mezi ním a domem.

Teplo domova i pro otužilce

Rekonstrukce a dostavba probíhaly, ještě když se sem s malým synkem vrátila z porodnice. „Bydleli jsme v podkroví a v přízemí pokračovali v práci zedníci… Topíme tepelným čerpadlem a přímo jsme cítili, jak se během zateplování fasády v jednotlivých místnostech zvyšuje teplota. Kvalitní zateplení je opravdu znát,“ vzpomíná na téměř romantické zážitky završující cestu z města paní Silvia.

Avšak i manželé Belisovi rozšířili řady těch, kteří už vědí, že je většinou lepší staré zbourat a začít komplet nanovo. Dobrý konec je ale podstatný a vztahuje se i k výstavbě klasického – vybetonovaného bazénu.

„Přivezli nám více betonu, než bylo podle plánu třeba, tak jsme zaimprovizovali a zvětšili rozměry bazénu i terasy mezi ním a domem. Máme tak dnes velmi oblíbené místo na zahradě! I když kuchyň s dvoukřídlými francouzským dveřmi je zároveň často užívaným obývacím pokojem (televizi nechceme), nejraději býváme venku.“ Z manželů se díky bazénu se slanou vodou a bez vyhřívání stali dokonce otužilci. Podle známého receptu v pravidelném koupání postupně pokračovali i po létě. Dnes se do vody vnoří, i když je pokryta ledem!

Vlastně nám tady nic nechybí. Dřív jsme rádi cestovali, třeba i na více týdnů do Asie. Možná jednou vyrazíme i s malým synkem do Thajska, ale to už určitě nebude tak dobrodružné.

„Do rekonstrukce jsme se pustili se zvláštním pocitem - a přestože jsme si vůbec nebyli jisti tím, že nám nový způsob života bude vyhovovat. Ale už víme, že je nám tu dobře. Eliášek chodí do blízké školky, je tu i škola, má zde kamarády… A vlak do Prahy jezdí každou půlhodinu. Nedělá mi problém propojovat čas na svoji tvorbu i s prací v Praze nebo jinde v Česku, kterou teď navíc doplní i doktorské studium na pedagogické fakultě (program didaktika výtvarné výchovy), abych mohla rozvíjet projekty edukativních výstav pro děti,“ zmiňuje další ze svých profesí absolventka scénografie na DAMU.

Foto: Petr Hloušek, Právo +13

Doma dobře, tak proč necestovat?

Silvia se sice narodila v Piešťanech, ovšem nejlepší roky dětství a mládí prožila v Mělníku. Po studiích na střední a vysoké škole v Praze se tam vrátila na devět let pracovat jako kurátorka v galerii Ve věži. Stíhá toho opravdu hodně. „Spolupracuji i se Zemědělským muzeem, pro které realizuju interaktivní objekty a instalace.“

Všem svým činnostem se paní Silvia může často věnovat i z domova, takže po pětileté zkušenosti už může přesvědčivě dodat: „Vlastně nám tady nic nechybí. Dřív jsme rádi cestovali, třeba i na více týdnů do Asie. Možná jednou vyrazíme i s malým synkem do Thajska, ale to už určitě nebude tak dobrodružné.“