Bydlení u Wolverina: Jak vypadá dům, který nabízí k pronájmu Hugh Jackman

Proměna domu do jeho současné podoby trvala šest let. Herci se obrátili na uznávanou interiérovou architektku Stellu Lomont Rouhaniovou, která jim pomohla vytvořit „maximální zenový klid“, jak styl zařízení charakterizuje v popisu nemovitosti realitní kancelář The Corcoran Group.

Spolupráci s architektkou si vzala na starosti Jackmanova manželka, ten ji za výsledek neopomněl v rozhovoru pro Architectural Digest pochválit: „Deb je výjimečná. Během pěti let jsem byl téměř na každém jejich setkání. Měl jsem pocit, že vím, jaké to bude, až tam poprvé vstoupím. Mýlil jsem se. Domov zcela předčil má očekávání. Neuvědomoval jsem si, že to, co Deb vytváří, je nejen krásné, ale i hřejivé. Ještě teď, když vejdu do dveří, cítím ten klid.“