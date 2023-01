Zemřel Carl Hahn. Manažer, který pro Volkswagen koupil Škodu

Jméno manažera Carla Hahna není dnes tolik známé, ovšem tento rodák ze Saské Kamenice měl zásadní vliv na automobilový svět v Evropě i Spojených státech. Byl to totiž právě on, kdo dostal Volkswagen do Severní Ameriky a kdo rozhodl o tom, že koncern VW vstoupí do mladoboleslavské Škodovky.