Žádná evropská značka už nevyvíjí nové spalovací motory, říká šéf Renaultu

„Nemyslím si, že existuje někdo, kdo by v Evropě vyvíjel úplně nový motor. Všechny peníze jdou do elektrické nebo vodíkové technologie,“ uvedl generální ředitel Renault Group.

Za sedm let většina značek skupiny Stellantis opustí benzinové a naftové motory. Audi bude od roku 2026 uvádět na trh pouze elektromobily a má v úmyslu ukončit výrobu modelů se spalovacími motory do roku 2033. BMW a Mercedes se zavázaly přejít pouze na elektromobily ještě před rokem 2030, pokud by to mělo být na některých trzích v EU povinné.