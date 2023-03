Syntetická paliva jsou drahá, budoucnost je v mikromobilitě, říká šéf Cupry

Terramar bude podle něj mít novou generaci plug-in hybridního pohonného ústrojí, při jejímž vývoji je cílem zhruba stokilometrový dojezd na elektřinu. A také to bude poslední auto značky Cupra, které nebude bateriovým elektromobilem.

Nebude se automobilka ubírat směrem k investicím do syntetických paliv, která už Porsche, rovněž součást koncernu Volkswagen, začalo v Chile vyrábět? Podle Griffithse jsou poměrně drahá a zřejmě nebudou ihned pro masový trh, ale spíš pro vysokovýkonná vozidla, jejichž zákazníci si mohou dražší provoz dovolit.

Značka zároveň příliš nehoví skutečně sportovním vozům, roadsterům či kupé. Podle Griffithse je Cupra už dost sportovní a tyto segmenty jsou na trhu velmi malé, takže to v současnosti není priorita.

Na otázku, jak to s nimi bude, nicméně Griffiths neodpověděl přímo. Tyto modely podle něj mají budoucnost, je o ně zájem, ale kdy a v jaké míře lze facelifty čekat, neřekl. Sdělil ale, že v budoucnu nebudou značky Seat a Cupra sdílet modely, což naznačuje, že ostrý leon před sebou příliš dlouhý život nemá.

David Powels se rozhovořil o tom, nakolik jiná je výroba elektromobilů oproti spalovacím motorům. Pořád to podle něj je montáž, jen místo motorů a převodovek do továrny subdodavatelé dodávají baterie. Podstatná je změna na straně lidské pracovní síly - soubor znalostí a zkušeností pro výrobu konvenčního vozu je jiný, než když se montuje elektromobil.

Některé automobilky v rámci přechodu na výrobu elektromobilů propouštějí své zaměstnance, jiné zase hovoří o tom, že to hrozí. Seat a Cupra na tom ve výsledku nebudou jinak, ale „nikoho nebudeme nutit opustit naše továrny“, nechal se slyšet Powels.

Snižování počtu zaměstnanců v budoucnu nepřímo uznal jako reálnou možnost, jakékoliv snižování ale podle něj bude „sociálně odpovědné“. To znamená například předčasné důchody pro některé pracovníky.

Pokud ten jasný není, může to podle něj mít dalekosáhlé důsledky, a to až k zastavování výroby některých aut. To má samozřejmě za následek ekonomické ztráty a hrozí mimo jiné propouštění zaměstnanců.