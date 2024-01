Volkswagen údajně odkládá výrobu malého dostupného elektromobilu kvůli mírnější normě Euro 7

Premiéra produkční verze konceptu ID. 2all má podle zprávy stále proběhnout v roce 2025 a v témže roce má začít nabíhat výroba. Do velkých objemů se však rozjede právě až v roce 2026. To znamená, že levný elektrický volkswagen přijde na trh až po konkurenci v podobě Citroënu ë-C3 a řady levných aut čínských značek, která se ke vstupu do Evropy chystají.

Výroba také má zprvu běžet pouze na 80 % kapacity, a to proto, aby hotová auta nezůstávala trčet na skladě, píše magazín s odkazem na Thomase Schäfera, šéfa značky Volkswagen osobní vozy. To však nebude poprvé, co je výroba takto plánována - podobné to bylo s výrobou passatu v Bratislavě.