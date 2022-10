Velmi ambiciózní, hodnotí konec prodeje spalovacích motorů do roku 2035 AutoSAP

Evropská komise má v první polovině listopadu zveřejnit finální podobu přísnější emisní normy Euro 7. „Pokud by tato norma prošla v podobě některých již zveřejněných návrhů, znamenalo by to přitom ohrožení výroby celé řady zejména levnějších modelů vozidel se spalovacími motory ještě před rokem 2035,“ míní sdružení.

Představovalo by to podle něj stárnutí vozového parku a zhoršení životního prostředí i bezpečnosti na silnicích. Devastující dopad by to pak mohlo mít na segment těžkých nákladních vozů a autobusů pro dálkovou dopravu.