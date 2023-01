USA možná couvnou z přísných požadavků na dotované elektromobily

Nová pravidla poskytování daňových kreditů Američanům při pořízení elektromobilu, fungující v podstatě jako podpora prodeje elektrických aut, vstupují v platnost od ledna 2023. Na poslední chvíli se ale objevují zprávy o tom, že dojde ke zmírnění vysokých nároků na to, jaký elektromobil na dotaci dosáhne.

Když v létě Kongres pravidla představil jako návrh, stálo tam, že nejméně 40 % materiálů, z nichž je vyrobena baterie, musí pocházet ze Severní Ameriky nebo od států, které jsou obchodními spojenci USA. Tato podmínka měla být splněna do roku 2024, o pět let později musely baterie a její součásti být stoprocentně vyrobeny v Severní Americe.

S tím pochopitelně nesouhlasila řada států včetně Japonska, Jižní Koreje a členů EU, jelikož zde sídlí důležití výrobci elektromobilů. Lobbovali tedy za změny a vypadá to, že úspěšně. Americké ministerstvo financí zveřejnilo zprávu o směru změn v oblasti „požadavků na kriticky důležité materiály a součástky baterií a proces zjišťování, zda vozidlo požadavky splňuje“.

Co však v platnost vstoupilo beze změn, je zrušení limitu prodaných kusů na to, aby se na vůz vztahovala podpora. Dosud platilo, že lidé mohou získat podporu na auto určité značky jen do té doby, než se prodá prvních 200 tisíc elektromobilů této značky. Chevrolet a Tesla už tento limit vyčerpaly. Jeho zrušení znamená, že i na pořízení jejich vozů bude opět daňová podpora.