Tesla představila produkční cybertruck, šokuje designem i čísly

Nový model elektrického vozu je podle agentury Reuters zásadní pro to, aby si Tesla udržela pověst inovativní automobilky, i pro generování příjmů v budoucnosti. Podle šéfa automobilky Elona Muska by v roce 2025 mohl objem roční produkce dosáhnout 250 000 vozů.

„Je to nejvíce jedinečná věc na silnicích,“ uvedl na čtvrteční prezentaci Musk. Dodal, že karoserie vozidla je vyrobena ze slitiny z nerezové oceli, kterou vyvinula Tesla.

Podle informací na stránkách výrobce by nejlevnější verze picku-upu měla stát 60 990 dolarů. Ta však bude dostupná až v roce 2025. V příštím roce by se k zákazníkům měly dostat dvě dražší verze za 79 990 a 99 990 dolarů. Stránka uvádí, že se jedná o odhad ceny.

Do Česka ani dalších evropských zemí se Tesla Cybertruck v nejbližší době podle dostupných informací dovážet nebude kvůli nutnému absolvování přísných crash testů a homologaci. Několik nadšenců do elektromobilů se ale rozhodlo, že Teslu Cybertruck představí českým fanouškům, a do země ji na ukázku doveze z USA. Náklady na projekt se snaží získat v rámci crowdfundingové kampaně.