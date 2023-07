Tesla Cybertruck nasbírala téměř dva miliony předobjednávek, noví zákazníci mohou čekat až pět let

Automobilce Tesla by se mohlo po letech odkladů konečně povést zahájit dodávky pick-upu Cybertruck zákazníkům. Aktuálně jich má tolik, že nově objednaný vůz může dorazit před zákazníkův dům za čtyři až pět let, uvádí web Teslarati .

Milion byl podle webu překonán v květnu 2021. Kdo si cybertruck objedná nyní, mohl by čekat čtyři až pět let na dodání, odhaduje web.

Podle Elona Muska se bude výroba rozbíhat co nejrychleji s ohledem na ty díly, kterým to trvá nejdéle. „Doufám, že to půjde hladce,“ nechal se slyšet Musk.