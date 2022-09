Téměř polovina Čechů kvůli drahým palivům omezuje jízdy autem, zjistil výzkum

Čtvrtina lidí podle výzkumu zvažuje do budoucna pořídit hybrid nebo elektromobil. Že o takovém řešení přemýšlejí častěji obyvatelé Prahy, je nasnadě, ovšem také je v kurzu pro občany malých měst do 20 tisíc obyvatel.

Sdílení vozidla či nákladů na provoz vozidla naopak moc oblíbené není, a to ať už v rodině, s přáteli nebo formou spolujízdy. Pro 2/3 respondentů taková možnost nepřichází v úvahu - ovšem výjimkou jsou lidé do 26 let, kde toto dělá nebo zvažuje polovina dotázaných.