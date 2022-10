Takto by mohl vypadat retro citroën, navrhuje ilustrátor

Automobilka Renault se v poslední době vrhla na reinkarnování svého historického dědictví v podobě elektromobilu 5 a chystaného konceptu 4, kdežto její konkurent Citroën se drží veskrze moderního designu svých aut. Jak by to mohlo vypadat, kdyby se i tato značka ohlédla do historie, navrhuje designérské studio Larson Design.