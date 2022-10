Soukromá radarová auta ve Francii loni zaznamenala půl milionu přestupků

Zatímco v Česku jsme zvyklí, že rychlost měří policie, obecní policie či pevné radary, po Francii jezdí i neoznačená auta vybavená mobilními měřiči rychlosti. Patří státu, ale provozují je soukromé společnosti a jejich cíl je jasný - zkontrolovat rychlost jízdy co největšího počtu vozidel na francouzských silnicích.

Za loňský rok tato vozidla změřila 6,65 milionu aut a z toho přes půl milionu jich jelo rychleji, než je v místě dovoleno. Uvádí to web Connexion France s odkazem na tamní organizaci Sécurité routière, věnující se silniční bezpečnosti.

Je to „vývar“, jako byly ve své době některé pevné radary v Česku, z nichž měly prospěch soukromé firmy? S největší pravděpodobností nikoliv, neboť ve Francii soukromá firma nemá velký vliv na to, jak moc přestupků zaznamená. Vůz jezdí zhruba šest hodin denně po přesně stanovené trase a firma ani řidič se k záznamům o přestupcích či osobních údajích řidičů změřených aut vůbec nedostanou. Neví ani, kdy systém jaké vozidlo zaznamenal.

Vše je odesíláno elektronicky ministerstvu dopravy, které také stanovilo ony trasy. Řidič musí jezdit normálními rychlostmi, nesmí nikoho provokovat k rychlé jízdě; za to mu hrozí pokuty, stejně jako za odchylku od určené trasy.

Odměna soukromé firmy a řidiče není vázána na to, kolik zaznamenají přestupků, nýbrž na to, kolik najedou kilometrů. A konečně měření je nastaveno poměrně benevolentně - zaznamenává jen ta auta, která rychlostní limit překročí o nejméně 10 km/h v rychlostech do 100 km/h a o nejméně 10 % ve vyšších rychlostech.