Sněmovna schválila konec velkého technického průkazu

Úřady už od roku 2024 zřejmě nebudou vydávat takzvaný velký technický průkaz k vozidlu. Nahradí jej osvědčení o registraci vozidla, takzvaný malý technický průkaz, který ale bude obsahovat víc údajů. Schválila to Sněmovna v novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích na základě pozměňovacího návrhu Stanislava Blahy (ODS), který připravilo ministerstvo dopravy. Motoristé a dopravní firmy by si také mohli v budoucnu rezervovat předem registrační značky na auta. Především firmy by si tak mohly vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru. Žádosti o zápis do registru vozidel by také mohlo jít podávat elektronicky. Předlohu musí projednat Senát a podepsat prezident.

Foto: Novinky Technický průkaz (Ilustrační foto)