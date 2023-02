Škoda Enyaq má dva Guinnessovy rekordy v driftování

Elektrickou Škodu Enyaq si leckdo nepředstaví jako vůz k nějakému automobilovému dovádění, ovšem pořád má zadní pohon, resp. ve verzi RS alespoň vzadu silnější elektromotor než vpředu. Takže s ní jde driftovat - pokud to dostatečně umíte a máte k tomu prostor.

To se po 39 kolech podařilo, vůz urazil lehce přes 7351 metrů v nepřetržitém smyku zadní nápravy. Ujel 39 kol o délce 188,5 metru na jezeře Stortjärnen u švédského Östersundu, a to konkrétně 19. ledna; na veřejnost se však informace dostaly až nyní.

Jeden rekord Meaden přepsal, druhý stanovil, a to nejdelší nepřetržitý drift na ledě v elektromobilu. Rekordní jízda trvala 15 minut a 58 sekund a rychlost jízdy se pohybovala mezi 31 a 49 km/h.

Vůz byl zcela sériový; od stavu, v němž by mohl v Česku na silnice, ho dělily pouze pneumatiky s hřeby, které u nás nejsou na civilních vozech legální. Zajímavostí je, že hřebů měl vůz na pneumatikách obou náprav odlišný počet - na předních michelinkách jich bylo po šesti stovkách v délce 5 mm, na zadních nokianech poloviční počet dvoumilimetrových.

Richard Meaden není držitelem Guinnessova rekordu poprvé, a to ani za volantem škodovky. V roce 2011 stanovil rychlostní rekord pro auta s motorem do dvou litrů objemu - upravenou Octavií RS jel rychlostí 365 km/h.

„Jsem velmi hrdý na to, že jsem po dvanácti letech opět součástí týmu, který láme rekordy. Koho by napadlo, že tu budeme na ledě driftovat s elektromobilem? Ukazuje to, jak moc se automobilový svět mění,“ komentoval rekord Meaden.