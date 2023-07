Škoda Auto plánuje do budoucna vyrábět ve všech třech závodech v ČR

Mluvčí firmy Pavel Jína tak reagoval na vyjádření odborového předáka automobilky Jaroslava Povšíka v E15, podle něhož hrozí, že se výroba elektromobilu Enyaq přesune ze závodu v Mladé Boleslavi do továrny mateřského koncernu Volkswagen v německém Cvikově. Podle Povšíka je nejasná také budoucnost továrny ve Vrchlabí, ve které se vyrábějí převodovky.

„Škoda Auto má pro každý výrobní závod a jeho zaměstnance jasně stanovenou dlouhodobou strategii. Do budoucna plánujeme vyrábět ve všech třech závodech v České republice elektrické vozy, případně komponenty,“ uvedl Jína. Mluvčí zopakoval dřívější vyjádření automobilky, že výroba enyaqů zůstává v hlavním mladoboleslavském závodě a její přesun se neplánuje.

Elektromobil Škoda Enyaq se v Mladé Boleslavi vyrábí od listopadu 2020 a pro automobilku je podle Povšíka velmi rentabilní. „Velmi se snažíme, abychom o něj nepřišli. Je to první plně elektrické auto Škody, díky kterému splňujeme emisní limity a vyhýbáme se pokutám,“ uvedl. Nejistá je podle Povšíka i budoucnost závodu Škody Auto ve Vrchlabí na Trutnovsku, který přirovnal k Titaniku.

Letos na jaře Škoda Auto oznámila, že do roku 2026 chce mít celkem šest plně elektrických modelů. Vedle modernizovaných vozů Enyaq a Enyaq Coupe nabídne malé SUV s pracovním názvem Small, kompaktní SUV pojmenované Elroq, velké sedmimístné SUV pod označením Space a nově do svých plánů zařadila také elektrické Combi. Automobilka plánuje do elektromobility v příštích pěti letech investovat 5,6 miliardy eur (zhruba 133,6 miliardy korun).