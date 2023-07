Škodě hrozí ztráta výroby elektromobilu Enyaq, tvrdí odborový předák

„Musíme se podívat na Cvikov. To je taková naše bolest, rád by spolkl výrobu modelu Enyaq,“ uvedl Povšík, který se jednání účastní. Rozhodnuto ale podle něj zatím není. Kde se budou enyaqy vyrábět, má být jasné v říjnu či listopadu, kdy se bude plánovací kolo uzavírat. Rozhodnutí učiní představenstvo koncernu VW a dozorčí rada.

Elektromobil Škoda Enyaq se v Mladé Boleslavi vyrábí od listopadu 2020 a pro automobilku je podle Povšíka velmi rentabilní. „Velmi se snažíme, abychom o něj nepřišli. Je to první plně elektrické auto Škody, díky kterému splňujeme emisní limity a vyhýbáme se pokutám,“ řekl šéf odborářů deníku E15.

Letos na jaře Škoda Auto oznámila, že do roku 2026 chce mít celkem šest plně elektrických modelů. Vedle modernizovaných vozů Enyaq a Enyaq Coupe nabídne malé SUV s pracovním názvem Small, kompaktní SUV pojmenované Elroq, velké sedmimístné SUV pod označením Space a nově do svých plánů zařadila také elektrické Combi. Automobilka plánuje do elektromobility v příštích pěti letech investovat 5,6 miliardy eur (zhruba 133,6 miliardy korun).