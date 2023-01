První sporťák z Afghánistánu se ukázal v pohybu, má motor ze staré toyoty

O uložení motoru se svět dozvěděl z videa, na němž žena startuje… Není to tak úplně auto, nýbrž prostorový trubkový rám se sedačkami a motorem. Toto video ale zveřejnilo na svém youtubovém kanále samo studio Entop, takže je navýsost pravděpodobné, že se jedná právě o vůz Mada 9 bez karoserie.

Žádné další technické specifikace nejsou na světě, není tedy zatím známo nic o výkonu, zrychlení, hmotnosti nebo třeba ceně. Chorvatský web Jutarnji.hr pouze zmiňuje starší slova šéfa automobilky Muhammada Raza Ahmadiho, že vývoj vozu trval pět let.

Zdali se dostane z fáze pohyblivého prototypu alespoň do malosériové výroby, samozřejmě nelze předjímat. Statisticky je to velmi nepravděpodobné, ale jak ukazuje třeba případ automobilky Rimac, není to nemožné.