Podpora e-paliv je velmi malá, couvá i Německo

Podle webu Politico podpořily e-paliva pouze Česká republika, Japonsko a Maroko. Nedostatek podpory přiměl upustit od svých plánů i Berlín.

A to i přesto, že německý ministr dopravy Volker Wissing obhajuje používání synteticky vyráběných paliv, aby se otevřely možnosti pro snížení emisí uhlíku produkovaných osobními automobily.

Navrhovaná deklarace vyzvala signatářské státy, aby se zavázaly investovat do nových továren na e-paliva, sdílet znalosti a bránit „technologickou neutralitu“ ve vývoji technologie čistých vozidel. To by se dalo interpretovat jako požadavek, aby se země zdržely spoléhání pouze na elektrická vozidla.

Dá se světová spotřeba benzínu nahradit e-palivy? Ta z použitých olejů by mohla stačit

Německo a Itálie se poměrně hlasitě hlásily k potřebě podporovat takové alternativy, přičemž obě země lobovaly za to, aby Evropská unie zahrnula mezeru do svého navrhovaného zákazu prodeje automobilů se spalovacím motorem, který by měl být uplatňován od roku 2035.

Stále zde zůstává velmi reálný problém ohledně přidaných nákladů na syntetická paliva. V současné době se e-paliva vyrábějí pouze v malých množstvích. EU se snaží využít e-paliva k přechodu na další velká znečišťující průmyslová odvětví, jako je letectví. Nad životaschopností jejich použití v osobních vozidlech však zůstává otazník.

E-paliva byla nabízena jako další alternativa ke snížení emisí uhlíku z osobních vozidel. Jejich zastánci často varují před nebezpečím, které plyne ze spoléhání se na jediný zdroj energie, jako je elektromobilita.

Vývoj běží

Na syntetických palivech už nějakou dobu pracuje řada automobilek. Například Porsche masivně investuje do továrny na syntetická paliva, která by za použití „zelené“ elektřiny získávala vodík elektrolýzou vody a oxid uhličitý by zachytávala ze vzduchu. Spojením těchto dvou prvků má vznikat čistý metanol, který tvoří základ syntetického paliva.

„Syntetická paliva mají 8–10 složek, kdežto dnešní běžné benziny 30–40. A protože je to umělý, syntetický produkt, nemáte žádné vedlejší produkty, je čistší, což je pro motor lepší. (…) Motor má pár koní navíc, takže jdeme správným směrem. Hlavně ale emise jsou nesrovnatelně lepší – méně pevných částic, méně oxidů dusíku,“ vysvětloval již dříve pro web Autocar Frank Walliser, šéf sportovních aut u Porsche.

„Při plném nasazení očekáváme snížení celkových emisí o 85 procent. Bereme-li v potaz metriku well-to-wheel (od zdroje ke kolu), kde se počítá přeprava paliva, globální dopravní řetězec a všechno kolem – je efektivnější celý proces. Metrikou well-to-wheel jsou syntetická paliva na roveň elektromobilům,“ řekl dále v minulosti Walliser.