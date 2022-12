Výroba syntetického paliva konečně začala. Porsche zprovoznilo závod v Chile

Syntetická paliva, také nazývaná e-paliva, jakožto záchrana pro spalovací motory jsou zase o krůček blíž. Automobilka Porsche uvedla do provozu pilotní továrnu Haru Oni v chilském Punta Arenas.

Slavnostnímu otevření byl přítomen i chilský ministr energetiky Diego Pardow. A také jedno Porsche 911, do nějž přítomní natankovali syntetický benzín.

Symbolické tankování e-benzínu do Porsche 911

„Používání e-paliv snižuje emise CO2. Z pohledu celého sektoru dopravy by měla být průmyslová výroba syntetických paliv propagována napříč celým světem,“ nechala se slyšet členka představenstva Porsche AG Barbara Frenkelová.

Chilská továrna má před sebou dvě rozšíření. To první má do poloviny tohoto desetiletí navýšit výrobní kapacitu na 55 milionů litrů ročně. O zhruba dva roky později má být kapacita zdesetinásobena na 550 milionů litrů.

V porovnání s globální spotřebou ropného benzínu je to stále kapka v moři, českou spotřebu by to však pokrylo na mnoho dní. Denní spotřeba benzínu v ČR byla podle webu GlobalEconomy.com v roce 2020 zhruba 5,4 milionu litrů.