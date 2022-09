Stát chystá zjednodušení technických průkazů aut a elektronické zápisy

V současnosti má každý majitel vozu povinně tzv. malý i velký technicky průkaz, přesněji Osvědčení o registraci vozidla (ORV), resp. Technický průkaz (TP) v listinné formě. V budoucnu by však mohly být elektronické.

O připravovaných změnách v „techničácích“ informoval mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. „Pokud se vše legislativně stihne, neměl by být od roku 2024 potřeba velký technický průkaz a do roku 2025 by mělo jít věci na registru vozidel řešit elektronicky,“ popsal změny.