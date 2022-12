Ostré hondy přetrvají do elektromobilní éry

„Uhlíková neutralita nemusí být zaměřena na pohonné ústrojí. Může být možnost jí dosáhnout, i když řídíte auto se spalovacím motorem,“ řekl Kakinuma. Možnost, že bude ještě nějaký další civic Type R bez elektrifikace, podle něj není nulová. Je nízká, to ano, ale není to vyloučené.

„Type R ale není jen o pohonu. Je to určitá filozofie, princip radosti z řízení, a to má spoustu aspektů. Pokud takové nadšení lze zajistit s nějakým pohonným ústrojím, které je uhlíkově neutrální nebo do jisté míry elektrifikované - anebo to je nějaká úplně jiná technologie -, také by si to dokázalo ospravedlnit označení Type R,“ dodal.