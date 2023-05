Nový Ford Mustang naživo: Kůň, jak ho známe

Už odhalení představilo úspěch designérů v tom, zachovat ducha legendárního amerického muscle caru, ale posunout ho do moderní doby. Od retro vlny, na které se před 18 lety velmi úspěšně svezla pátá generace, ušel jeho design do generace sedmé opravdu dlouhou cestu a retro je v podstatě úplně pryč.

Jestli je to dobře, nebo špatně, záleží na každém. Ostré rysy jsou v každém případě zajímavé a přísně vyhlížející, ovšem trochu hrozivý výraz přídě předchozího provedení se trochu vytratil. A samozřejmě to podstatné na mustangu, tedy atmosférický osmiválec pod kapotou, zůstává. V Česku to dokonce bude jediné pohonné ústrojí, které bude k mání.