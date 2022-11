McLaren nevylučuje elektrický sedan, konkurenta pro Porsche Taycan

Tento manažer v minulosti dohlížel na vývoj SUV u Porsche i Ferrari a podle svých slov má tuto kategorii aut rád. To ovšem neznamená, že by se McLaren přestal zabývat supersporty.

Potvrzení ve stylu „Postavíme elektrický sedan“ to tedy očividně není, ale je vidět, že automobilka chce využít elektrifikaci k rozšíření své nabídky do dalších segmentů.

Leiters zmínil také změnu fungování automobilky v oblasti, u které by asi nikoho nenapadlo, že tam může být něco špatně v této cenové hladině - v kvalitě výroby. „Vzali jsme nezralý produkt a dali ho do prodeje,“ komentuje minulost fungování automobilky.

„Artura byla prvním projektem, u kterého jsme to změnili. Viděli jsme, že auto nebylo zralé do prodeje, tak jsme pozastavili dodávky. Znamenalo to riziko pro finanční fungování firmy, ale myslím si, že to byl důležitý krok,“ vysvětluje posun týkající se kvality produktů značky.