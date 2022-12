Malá levnější auta spějí ke konci výroby

„Menší vozy jako Fabia, Scala a Kamiq by se díky tomu mohly vyrábět déle, nemusela by se ukončovat jejich výroba v roce 2025,“ řekl Právu ještě na počátku listopadu člen představenstva Škody Auto zodpovědný za prodej a marketing Martin Jahn. Právě s rokem 2025 je totiž nová norma Euro 7 spjatá.

Teď to ale vypadá jinak. „Jsme ze současné podoby požadavků na automobilky zklamaní. Aktuální stav by pro automobilku Škoda Auto znamenal faktické ukončení prodeje malých vozů v roce 2025,“ řekl nyní Martin Jahn.

Výrobci aut upozorňují, že na případné úpravy je málo času a žádný velký efekt už nepřináší. Do roku 2025 se dá těžko stihnout vývoj nových motorů do malých aut, když ještě nejsou známé konkrétní technické parametry.

Navíc úpravy motorů přinášejí další náklady, které by se musely započítat i do ceny aut. Tím by se vozy prodražily a úplně by se vytratila jejich výhoda na trhu. Automobilka má proto více scénářů pro nadcházející výrobu.