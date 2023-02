Itálie kritizuje konec spalovacích motorů v roce 2035, chce využít revizního data

Řím chce využít revizního termínu v roce 2026, kdy by Evropská unie měla vyhodnotit, jak se automobilový průmysl na změnu připravil, řekl deníku La Stampa ministr podniků Adolfo Urso. O zmírnění požadavků mluví i ministr zahraničí Antonio Tajani.

Do takového limitu se nevejdou italské značky Ferrari či Lamborghini, které evropským zákazníkům ročně dodají jednotky tisíc aut. Řada malých britských automobilek, např. BAC, Ginetta či Morgan, však tuto podmínku splňuje.

Řada z nich po motorové stránce spolupracuje s většími automobilkami, protože na vývoj vlastního motoru nemají prostředky. Stejně tak si nemohou dovolit vývoj vlastního elektrického pohonného ústrojí a jedinou možností by pro ně byla spolupráce s velkými hráči typu Fordu či Volkswagenu i na poli elektropohonu.

„Pokud velcí výrobci nebudou v roce 2035 vyrábět spalovací motory, nebudou dostupná žádná použitelná pohonná ústrojí, zejména na vysokovýkonném konci spektra,“ zní z automobilky Ariel s tím, že někteří malí výrobci motorů mohou začít vyrábět motory pro supersporty, ale to není pro malé britské automobilky řešení.

Morgan to nicméně tak tragicky nevidí. „Morgan zůstává odhodlán vyrábět lehká, ručně stavěná, zábavná a unikátní auta, ať už budou poháněna spalovacími motory nebo alternativními metodami. Víme, že tohle je přesně to, co naši zákazníci chtějí v současnosti i v budoucnu,“ citují Britové mluvčího firmy.