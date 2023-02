Německu se nelíbí Euro 7. Kritika přichází od autoklubu, průmyslu, regionů i vlády

Stávající návrh nové evropské emisní normy pro motorová vozidla Euro 7 by mohl znamenat konec dostupných menších modelů aut. Obává se toho německý autoklub ADAC, podle kterého by norma menší auta neúměrně prodražila.

Představitelé automobilového průmyslu hovoří o tom, že návrh normy má podobu zadních vrátek pro zákaz spalovacích motorů a že návrh Euro 7 ohrozí pracovní místa. Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) varovalo, že v sázce může být v evropském automobilovém průmyslu na 300 tisíc pracovních míst. Podle tohoto sdružení by norma mohla zdražit auta v průměru o 2000 eur (47 tisíc korun) a podkopat poptávku.

Zpravodajská relace Tagesschau uvedla, že německé ministerstvo dopravy odhaduje zvýšení nákladů na auta střední a vyšší třídy až o 400 eur (9500 korun). V případě dieselových motorů lehkých užitkových vozů by zvýšení činilo až 900 eur (21 tisíc korun), u těžších užitkových aut by pak bylo nutné počítat se zdražením o 2500 až 4000 eur za vůz (až 95 tisíc korun).

Německé sdružení automobilového průmyslu (VDA) se obává, že nová podoba normy by způsobila výpadky ve výrobě a zásobování. V tak krátké době by totiž podle VDA nebylo možné vyvinout a schválit dostatečný počet vozidel, která by splňovala požadavky normy.